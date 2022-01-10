Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 'rantçı' gerginliği

ADANA'da İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yaptığı konuşmada, Oto Galericiler Sitesi Projesi'nde yaptıkları plan değişikliğinin 1 yıldır mecliste beklediğini belirterek, "O komisyonda ne kadar zengin iş adamı var, ne kadar rantçı var, bütün her şey geçiyor, bizim İmamoğlu halkının yararına olan şey geçmiyor" dedi. Karaköse'nin sözleri meclis üyelerinin tepkisine neden olurken, MHP Grup Başkanvekili Cemal Demirdağ, "Nasıl belediye başkanısın sen? Neden gelip bir gün komisyonda bu işi sormadın. 3 yıldan beri ilk defa mecliste görüyorum" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye'nin Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı 1'inci Oturumu, Meclis 1'inci Başkanvekili Mustafa Akgedik başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda gündem dışı söz alan İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse, ilçeye kazandıracakları Oto Galericiler Sitesi Projesi sürecinde meclis kaynaklı sorunlar yaşadıklarını söyledi. Karaköse, "İlçemizde 100'e yakın esnafımız araba alım-satımı yapıyor, kaldırımları işgal ediyor. Bu işgalden dolayı da esnaflar ve bir arazi sahibi anlaştılar. Bize öncülük etmemizi, bir proje hazırlamamızı söylediler. Biz de plan değişikliği yaptık. Büyükşehir'e, meclise sunduk. 1 yıl oldu. 1 yıldan beri o komisyonda ne kadar zengin iş adamı var, ne kadar rantçı var, bütün her şey geçiyor, bizim İmamoğlu halkının yararına, milletin yararına, esnafın yararına olan şey geçmiyor. Bilmediğimiz bir engel mi çıkıyor? Bunu İmamoğlu halkının bilmesi lazım" dedi.

"Kürsüye çıkınca kim olduğunu şaşırdım, çünkü mecliste çok az sayıda gördüm. Kaldı ki kendi gündemiyle ilgili komisyonda bekleyen maddeye hakim değil. Görüşleri İmamoğlu Belediyesi'nden eksik gönderilmiş. Eğer başkan ve diğer başkanlar kendi konularıyla ilgili aciliyet gerektiren konularda komisyon toplantılarına katılırlarsa, detayları zaten öğrenmiş olurlar ve orada gerekli müdahalede bulunurlar. Bundan bizler de memnun oluruz. Tüm meclis üyelerini töhmet altında bırakacak konuşmalarından, bir belediye başkanı olarak bunu kendisinin yapmasından da hicap duyuyorum."