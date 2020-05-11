ADANA Berbere giden 16 yaşındaki Hüseyin, tıraş olamadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ADANA Berbere giden 16 yaşındaki Hüseyin, tıraş olamadı

ADANA Berbere giden 16 yaşındaki Hüseyin, tıraş olamadı
11.05.2020 14:14 | Son Güncelleme: 11.05.2020 14:22

Berbere giden 16 yaşındaki Hüseyin, tıraş olamadıADANA'da koronavirüs salgını önlemleri kapsamında bir süredir faaliyetleri durdurulan berber, kuaför ve güzellik salonları bugün tekrar kapılarını açtı.

Berbere giden 16 yaşındaki Hüseyin, tıraş olamadı

ADANA'da koronavirüs salgını önlemleri kapsamında bir süredir faaliyetleri durdurulan berber, kuaför ve güzellik salonları bugün tekrar kapılarını açtı. Bunun üzerine tıraş olmak için berbere giden Hüseyin Yıldırım (16) ise 20 yaş altı olduğu için tıraş olamadı.

Yeni tip koronavirüs salgının ülkede etkisini göstermeye başlamasının ardından İçişleri Bakanlığı, 21 Mart 2020 günü saat 18.00 itibariyle kuaför, güzellik salonu ve berberlerin faaliyetlerini geçici olarak durdurdu. 51 gün sonra bu işletmeler bugünden itibaren işbaşı yaptı. Adana'da ise sabah erken saatlerden itibaren iş yerlerinde hazırlık başladı. Berber, kuaför ve güzellik salonu sahipleri ilk olarak iş yerlerini tamamen dezenfekte ettikten sonra tek kullanımlık araç-gereçlerini kullanıma hazır hale getirdi.

Uzun süredir tıraş olamayan vatandaşlar randevu saatlerine uygun bir şekilde berberlere gelerek tıraş oldu. İş yerleri girişinde müşterilerin ilk olarak ateş ölçümü yapıldı. Daha sonra maskesi olmayan müşterilere berberler tarafından maske verildikten sonra içeriye alındı. Sosyal mesafe kuralının ön planda tutulduğu berberlerde vatandaşlar maske ile tıraş oldu. BİZİM İÇİN DE GEÇERLİ SANDIM

Seyhan ilçesindeki Yeşilevler Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki Hüseyin Yıldırım da tıraş olmak için bir berber dükkanına girdi. Berber Ömer Avşar ise Yıldırım'ın isteğini kısıtlama kapsamında olduğu için geri çevrildi. Yıldırım, ?Ağabey ne yapalım? Sağlık olsun, kısmet değilmiş. Ben berberler açılınca bizim için de geçerli sandım ve eve en yakın berbere geldim. Fakat bize yasak devam ediyormuş. Şimdi eve dönüyorum? diye konuştu.

YOĞUNLUĞU ÖZLEDİK

Yıldırım'ın tıraş olma isteğini geri çeviren berber Ömer Avşar ise, 'Kardeşimi üzülerek geri çevirdik. Kurallara uymamız şart. Her şey düzelince bizzat ben keseceğim saçlarını' dedi. Uzun süre sonra iş yerini açtığı için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyleyen berber Ömer Ahmet Tekakan, randevularının dolduğunu ve saat 21.00'e kadar hizmet vereceklerini söyledi. Tüm kurallara uyarak ve sosyal mesafeyi dikkate alarak çalıştıklarını belirten Tekakan, yoğunluğu özlediklerini belirtti.

2,5 aydır tıraş olmadığını ve yasağın kalkmasıyla birlikte soluğu berberde aldığını kaydeden Kanat Gedik ise 'İnsanlar epey bunalmıştı. Açıldığı iyi oldu. Zaten çoğu dökülmüş olan saçlarımı da kesip kurtulacağım' dedi.

Uzun yıllardır erkek kuaförlüğü yaptığını ve böyle bir süreci ilk defa yaşadığını belirten berber Eser Ak ise ustura ile tıraş olmak isteyen müşterilerinin olduğunu ama onlara kibarca kuralları hatırlattıklarını ve evlerinde sakal tıraşı olmaları gerektiğini söyledi.

ADANA Berbere giden 16 yaşındaki Hüseyin, tıraş olamadı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Erdoğan'ın masasında 2 kritik konu var Haber
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Erdoğan'ın masasında 2 kritik konu var
Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı Haber
Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı
Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı Haber
Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi Haber
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi
Cüneyt Özdemir, silah polemiğine girdiği Sevda Noyan'ı yayından kovdu Haber
Cüneyt Özdemir, silah polemiğine girdiği Sevda Noyan'ı yayından kovdu
Karabük'te son 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor Haber
Karabük'te son 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor
Çimlere uzanıp poz veren Serenay Sarıkaya, 90 bin liralık kombin yaptı
Çimlere uzanıp poz veren Serenay Sarıkaya, 90 bin liralık kombin yaptı
Cübbeli Ahmet Hoca: Rüyamda gördüm, darbe tehlikesi var
Cübbeli Ahmet Hoca: Rüyamda gördüm, darbe tehlikesi var
Sıcak hava koronavirüsü durduracak mı? İki yeni araştırmanın sonuçları açıklandı
Sıcak hava koronavirüsü durduracak mı? İki yeni araştırmanın sonuçları açıklandı
Ünlü şarkıcı Fulden Uras, canlı yayın kazası yaşayan Selin Ciğerci'ye destek oldu
Ünlü şarkıcı Fulden Uras, canlı yayın kazası yaşayan Selin Ciğerci'ye destek oldu
Sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği ileri sürülen Sermiyan Midyat, kendi darp raporunu paylaştı
Sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği ileri sürülen Sermiyan Midyat, kendi darp raporunu paylaştı
Son Dakika: Hasan Şaş, Galatasaray'daki yardımcı antrenörlük görevinden istifa etti
Son Dakika: Hasan Şaş, Galatasaray'daki yardımcı antrenörlük görevinden istifa etti
Koronavirüs nedeniyle en çok değer kaybı yaşayan oyuncu Lionel Messi oldu
Koronavirüs nedeniyle en çok değer kaybı yaşayan oyuncu Lionel Messi oldu
Resmi kayıtlara göre 126 yaşında olan Ayşe Nine, uzun yaşamın sırrını anlattı
Resmi kayıtlara göre 126 yaşında olan Ayşe Nine, uzun yaşamın sırrını anlattı
Haftanın ilk işlem gününde dolar 7,09'dan işlem görüyor
Haftanın ilk işlem gününde dolar 7,09'dan işlem görüyor
Beylikdüzü'nde vatandaşlar AVM'lere akın etti, uzun kuyruklar oluştu
Beylikdüzü'nde vatandaşlar AVM'lere akın etti, uzun kuyruklar oluştu
Karantinada sıkılan minik çocuk, salatalık ve havuçtan piyano yaptı
Karantinada sıkılan minik çocuk, salatalık ve havuçtan piyano yaptı
Son dakika: Voleybol kadınlar ve erkekler liglerinde kalan maçlar oynanmayacak
Son dakika: Voleybol kadınlar ve erkekler liglerinde kalan maçlar oynanmayacak
Roma'da oynayan milli futbolcu Cengiz Ünder'e Atalanta talip oldu
Roma'da oynayan milli futbolcu Cengiz Ünder'e Atalanta talip oldu
MİT'in Afrika'da kurtardığı İtalyan kız, İslamiyet'i seçerek Ayşe adını aldı
MİT'in Afrika'da kurtardığı İtalyan kız, İslamiyet'i seçerek Ayşe adını aldı
Hijyen genelgesini sağlayan restoran ve oteller 27 Mayıs'ta kapılarını açabilecek
Hijyen genelgesini sağlayan restoran ve oteller 27 Mayıs'ta kapılarını açabilecek
Rusya, koronavirüs vaka sayısında dünyada üçüncü sıraya yükseldi
Rusya, koronavirüs vaka sayısında dünyada üçüncü sıraya yükseldi
Kurt sürüsünün saldırısına uğrayan vatandaş, uçuruma yuvarlandı
Kurt sürüsünün saldırısına uğrayan vatandaş, uçuruma yuvarlandı
12 bin yıllık Hasankeyf'te hiç koronavirüs vakası görülmedi
12 bin yıllık Hasankeyf'te hiç koronavirüs vakası görülmedi
21 yaşındaki oğlunu öldürüp kaçan baba intihar etti
21 yaşındaki oğlunu öldürüp kaçan baba intihar etti
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı Şubat ayında 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı Şubat ayında 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu
Son Dakika: BDDK; BNP Paribas, Citibank ve UBS'nin swap yasağını kaldırdı
Son Dakika: BDDK; BNP Paribas, Citibank ve UBS'nin swap yasağını kaldırdı
Haftalık burç yorumları 11 - 17 Mayıs: Burçlar haftayı nasıl geçirecek?
Haftalık burç yorumları 11 - 17 Mayıs: Burçlar haftayı nasıl geçirecek?
Arda Turan'la canlı yayın yapan Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray ve Hagi itirafları: Unutursak taş oluruz
Arda Turan'la canlı yayın yapan Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray ve Hagi itirafları: Unutursak taş oluruz
Arazi kavgasında yaşlı adamı demir çubukla darp ettiler
Arazi kavgasında yaşlı adamı demir çubukla darp ettiler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hüseyin İnan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aslı Enver Hazal Kaya Türkan Şoray Kenan İmirzalıoğlu
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Loris Karius Bülent Uygun Nenad Bjelica
Daha Fazla Çocuk Mayıs Antalya 21 Mart
Şu an buradasınız: ADANA Berbere giden 16 yaşındaki Hüseyin, tıraş olamadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.5.2020 16:23:12. #1.14#
title