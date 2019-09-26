Adana barut beyaz altın kara talihimiz değil şansımız olmalıdır

26.09.2019 11:29

Barut Beyaz altın kara talihimiz değil şansımız olmalıdır

CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, Çukurova Bölgesi'nin esas ve ana ürünü olan pamuğun 'beyaz altın' olarak anıldığını hatırlatarak, Beyaz altın kara talihimiz değil şansımız olmalıdır dedi.

Bulunduğu her alanda tarımsal üretimin ve üreticilerin desteklenmesi için çaba gösteren Adana Milletvekili Ayhan Barut, pamuk hasadının sürdüğü Karataş Ovası'nda incelemelerde bulundu. Hasat yapılan bir pamuk tarlasında üreticilerin sorunlarına değinip çözüm önerilerini paylaşan Ayhan Barut, Çukurova'nın esas ve ana ürünü pamuktur. Pamuk hasadı hızla sürüyor ama üreticilerimiz derin bir endişe içerisinde. Beyaz altın pamuk bu yıl üreticinin kara talihi oldu diye konuştu.

Geçen yıl pamuk hasadı başladığında 1 kilogram kütlü pamuğun 4.5 liradan satıldığını anımsatan Ayhan Barut, şunları kaydetti

Geçen yıl 4.5 liradan başlayan pamuk kilogram fiyatı, bu hasat döneminde 3 lira civarında seyrediyor. Üreticiler karamsar şekilde bekliyor. Üreticilerimiz ektiğinden ve hasattan memnun değiller. Tüm girdiler, mazotta, ilaçta, tohumda en az iki kat arttı. Üretici korku ve endişe yaşıyor. Ürettiğinin altında bir fiyatla ürün satıyor. Aradaki farkın yağlı tohumlarda uygulanan teşvik primi ile telafi edilmesini istiyor. Bu rakam en az 1.5 lira olmalı ve çiftçiye peşin ödenmelidir. Pamuk ülkemizde tekstil ve konfeksiyon sanayisinin hammaddesidir, Çukurova'nın esas ürünüdür. 'Yerliyiz ve milliyiz' diyenlere sesleniyoruz. Önümüzdeki yıl pamuk ekili yerlerde başka ürünlerin olmasını istemiyorsak, pamuk üreticisini desteklememiz gerekiyor. Beyaz altın kara talihimiz değil şansımız olmalıdır.

Kaynak: DHA