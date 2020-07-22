ADANA Adliyede ateş eden saldırgan, daha önce bir kişinin yanlışlıkla vurulması olayına karışmış
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ADANA Adliyede ateş eden saldırgan, daha önce bir kişinin yanlışlıkla vurulması olayına karışmış

Adliyede ateş eden saldırgan, daha önce bir kişinin yanlışlıkla vurulması olayına karışmışADANA'da, adliye binası girişinde tabancayla ateş ederek 3'ü çocuk 6 kişinin yaralanmasına neden olan Adem G.'nin, hedefindeki isim olan Nuri Ö.

22.07.2020 15:51 | Son Güncelleme: 22.07.2020 16:05

Adliyede ateş eden saldırgan, daha önce bir kişinin yanlışlıkla vurulması olayına karışmış

ADANA'da, adliye binası girişinde tabancayla ateş ederek 3'ü çocuk 6 kişinin yaralanmasına neden olan Adem G.'nin, hedefindeki isim olan Nuri Ö.'ye, 2,5 ay önce de 3 arkadaşıyla birlikte silahlı saldırı düzenlediği ancak yanlışlıkla başka birini vurdukları ortaya çıktı. Olayda 3 ve 5 yaşlarındaki 2 oğlu yaralanan Ceylan Kaya (29), 'Çok şükür çocuklarıma bir şey olmadı. Allah çocuklarımı bana bağışladı. Her iki taraftan da şikayetçiyim. Adaletin yerini bulmasını istiyorum' dedi.

Adana Adliyesi'nde dün 3'ü çocuk 6 kişinin yaralandığı silahlı ve sopalı saldırının detayları ortaya çıkmaya başladı. Edinilen bilgiye göre, 'yaralama' davasından yargılanan sanıklar arasındaki eskiye dayalı husumette, 12 Mayıs günü saat 17.30 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi. Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi Türkmenbaşı Bulvarı'nda Tayfur P., Osman G., Soner G. ve Adem G., bulundukları otomobilden başka bir otomobilde olan husumetlileri Nuri Ö.'ye ateş açtı. Olayda, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne ait bir ekip otosu ile yoldan geçen 3 otomobile mermi isabet etti. Cadde üzerine bulunan kimliği açıklanmayan bir kişi de belinden vurularak yaralandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Tayfur P., Osman G. ve Soner G. sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nuri Ö. ve Adem G. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

DURUŞMA SONRASI TARTIŞMA

3'ü tutuklu 5 sanık hakkında 20'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın dün saat 10.30'da görülen duruşmanın çıkışında, tutuksuz sanıklar Nuri Ö. ve Adem G. arasında tartışma çıktı. Adliye önünde başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Nuri Ö., eline aldığı demir çubukla Adem G.?ye saldırdı. Ardından da adliye girişine doğru kaçtı. Peşinden giden Adem G. de X-Ray cihazının bulunduğu bölgeden tabancayla ateş açtı.

Olayda Nuri Ö. ile adliyeye başka bir nedenle gelen Mehmet Emin ve kızı Elif Şen, vurularak yaralandı. Çıkan arbedede ise Murat Güzel Sabuncu ile kardeşler 5 yaşındaki Mert Kaya ve 3 yaşındaki Yusuf Kaya, darbe alıp, yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, kaçan Adem G., polisle girdiği kovalamaca sonunda yakalanarak, gözaltına alındı. Polis,olayla bağlantısı oldukları öne sürülen Elif M., Selçuk Y. ve Sercan Y.'yi de gözaltına aldı.

'ŞOKA GİRDİM'

Yaralanan küçük kardeşler Mert ve Yusuf Kaya'nın babası Abdurrahman Kaya (37), adliyeye, kendilerini evden çıkartmak isteyen emlakçıyı şikayet etmek için gittiklerini, bu sırada olayın meydana geldiğini anlattı. Çocuklarına zarar gelmesinden korktuğunu ifade eden baba Kaya, 'Tam adliyeden çıkarken, kavga çıktı. Biri demir çubuğu alıp, karşı tarafa atmak isterken çocuğuma attı. O sırada eşim 'Abdurrahman yetiş, Mert gitti' diye bağırdı. Çocuğumu yaralı görünce şoka girdim. Çocuklarıma mı bakayım, eşime mi bakayım, şaşırdım. 'Ambulans çağırın' diye bağırdım. O anda polisler çocuğumu içeri götürüp, müdahale ettiler. Her iki taraftan da şikayetçiyim? diye konuştu.

ADALET YERİNİ BULSUN

Anne Ceylan Kaya da, 'Çok şükür onlara bir şey olmadı. Allah çocuklarımı bana bağışladı. Büyük oğlumun başına 15 dikiş atıldı. Diğeri de hafif yaralı. Darp raporu aldık. İki taraftan da şikayetçiyim. Çocuklarımın hakkı yerde kalmasın. Adaletin yerini bulmasını istiyorum' dedi.

ADANA Adliyede ateş eden saldırgan, daha önce bir kişinin yanlışlıkla vurulması olayına karışmış

Kaynak: DHA

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