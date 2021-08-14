Adalet Bakanlığının yangın bölgelerindeki gönüllü ekipleri çalışmalarını tamamladı

Antalya ve Muğla'da yangın bölgelerinde görev alan Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları Arama ve Kurtarma Timi (CEKUT) ekipleri, çalışmalarını tamamlayarak bölgeden ayrıldı.

Antalya ve Muğla'da yangın bölgelerinde görev alan Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları Arama ve Kurtarma Timi (CEKUT) ekipleri, çalışmalarını tamamlayarak bölgeden ayrıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, özel eğitim alan gönüllü Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personelinden oluşan ekipler, yangınla mücadelede fedakarca görev aldı.

Muğla'da 3, Antalya'da 3 olmak üzere 6 ekip halinde çalışan 109 personel, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün talimatıyla görevlendirildi.

Ekipten Antalya'nın Manavgat ve İbradı ilçelerinde görev alanlar 11 Ağustos, Muğla'nın Seydikemer ve Köyceğiz ilçelerine gönderilenler ise 13 Ağustos itibarıyla kurumlarına döndü.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen CEKUT Muğla ekip lideri Can Murat Bostan, bölgenin yaralarının sarılması hususunda aktif çalıştıklarını belirterek, "Bölge halkıyla iç içe, el ele sadece yangını söndürmedik. Soğutma çalışmalarından konteyner kurulumuna kadar ihtiyaçlar doğrultusunda her alanda hizmet verdik." ifadelerini kullandı.

CEKUT Antalya ekip lideri Selim Yiğit ise günlerdir yangın bölgelerinde olduklarını, hem yöre halkı hem de diğer resmi ve sivil kuruluşlarla koordineli çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık