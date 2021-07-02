Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Öztürkmen'in acı günü
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Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Öztürkmen'in acı günü

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Öztürkmen'in acı günü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Ali Öztürkmen'in babası Mahmut Öztürkmen son yolculuğuna uğurlandı.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Ali Öztürkmen'in babası Mahmut Öztürkmen son yolculuğuna uğurlandı.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Ali Öztürkmen'in geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden babası Mahmut Öztürkmen'in cenazesi toprağa verildi. Yeşilkent Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazına Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Kemal Önder Sekücü ile Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Kemal Çokdinç'in yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Hayatını kaybeden Öztürkmen'in cenazesi Yeşilkent Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından Oğuzeli'nin Kabacaağaç Mahallesi'nde defnedildi. - GAZİANTEP

Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Öztürkmen'in acı günü
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Öztürkmen'in acı günü
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Öztürkmen'in acı günü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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