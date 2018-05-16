Türkiye'nin Suç Haritası Çıkarıldı! 2017'de 89 Bin İstismar Suçunun 33 Bini Çocuğa Karşı

Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü'nün 2017 yılı verileri, Türkiye'nin utanç tablosunu ortaya koydu.

Buna göre, malvarlığına karşı işlenen suçlar, tüm suçlar arasında ağırlıklı yer tuttu. Bu suçların yüzde 35,7'sini hırsızlık oluşturdu. Hırsızlığı yüzde 22 ile dolandırıcılık, yüzde 17,7 ile mala zarar verme, yüzde 3,1'le yağma izledi. Bakanlığın istatistiklerinde, vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçların büyük bölümünün tehdit olduğu belirtildi. Tehdit kararı verilen dosyaların tüm davalar içindeki oranı yüzde 64,1 oldu.

89 BİN 725 CİNSEL İSTİSMAR

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre; 2017 yılında 89 bin 725 dosya cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar kapsamında incelendi. Şüpheliler hakkında 2017'de verilen toplam 89 bin 725 kararın 33 bin 441'inin çocuğa karşı işlenen cinsel istismar olduğu bildirildi. Bu rakamın tüm zamanların en üst seviyesi olduğu öğrenildi. Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçların yüzde 37'sini "çocuk istismarı" oluşturdu. Bu kapsamda değerlendirmeye alınan dosyaların 9 bin 478'inde, "kovuşturmaya yer yoktur" kararı verildi. 17 bin 483 dosya, sanığın reşit olmayan bireyle cinsel ilişkiye girdiği tespitiyle değerlendirilirken, 14 bin 363 dosya "kovuşturmaya yer yoktur" denilerek kapatıldı. Çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemelerine açılan davalardaki en fazla yoğunluk gösteren suç türünü yüzde 45'le malvarlığına karşı işlenen suçlar oluşturdu. Bunu sırasıyla yüzde 18 ile hürriyete karşı, yüzde 12 ile vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar takip etti.

126 BİN BİREYSEL BAŞVURU

Anayasa Mahkemesi'ne ise bir yılda 40 bin 530 bireysel başvuru yapıldı. Geçen yıldan devreden dosyalarla birlikte bireysel başvuru dosya sayısı 126 bin 89'a ulaştı. Böylelikle, 2012 yılında bin 342 olan bireysel başvuru sayısı 95 kat arttı. Bireysel başvuruların yarısından fazlasını adil yargılama hakkı başvuruları oluşturdu. 2016'da 78 bin 837 olan adil yargılama hakkı başvurusu 2017'de 161 bin 198'e yükseldi. Eğitim hakkı ile din ve vicdan özgürlüğü kapsamında yapılan başvuruların sayısı 3 bin 317 oldu. 2 bin 108 başvuru ise işkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin yapıldı. İfade özgürlüğü çerçevesinde 2012 ve 2017 yılları arasında toplam 3 bin 388 başvuru kaydedildi.

DOSYA SAYILARI ARTTI

Cumhuriyet başsavcılıklarına son on yılda gelen dosya sayısında da çarpıcı bir artış yaşandı. 2008 yılında başsavcılıklara gelen dosya sayısı 5 milyon 659 bin 680 iken bu rakam 2017 yılında yüzde 49,8'lik artışla 8 milyon 479 bin 555'e ulaştı. Bakanlığa göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na son on yılda gelen dosya sayısı yüzde 12,5, Ceza Genel Kurulu ve Ceza Daireleri'nde yüzde 41 ve Hukuk Genel Kurulu ile Hukuk Daireleri'nde ise yüzde 51 arttı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na 2008 yılında gelen toplam dosya sayısı 627 bin 637 iken yüzde 12 buçukluk artış ile 2017 yılında 705 bin 910'a ulaştı. Bu dosyalardan yalnızca 192 bin 567'si karara bağlandı. Yargıtay Ceza Genel Kurulu ve ceza dairelerine 2017 yılında gelen 619 bin 865 dosyadan karara bağlanan dosya sayısı ise 277 bin 90 oldu. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ve Hukuk Daireleri'ne 2017 yılında gelen dosya sayısı 674 bin 471'le ifade edildi. Bunlardan 351 bin 562'si karara bağlanırken, 322 bin 909'u 2018 yılına devretti.