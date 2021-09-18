Adalet Bakanı Gül: Türkiye, AK Parti ile yol yürüyecektir - Haberler
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Adalet Bakanı Gül: Türkiye, AK Parti ile yol yürüyecektir

Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural - Haberler | Politika
Adalet Bakanı Gül: Türkiye, AK Parti ile yol yürüyecektir

ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, muhalefeti eleştirerek, "Muhalefetin bir projesi, sorunları çözme vizyonu asla bulunmamakta.

ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, muhalefeti eleştirerek,  "Muhalefetin bir projesi, sorunları çözme vizyonu asla bulunmamakta. Bundan sonra da milletimiz, bu ülke için projesi olan, katkısı olan Ak Parti ile yol yürüyecektir. 2023'e girerken, onlar 'tekli' aday, 'çoklu' aday ile uğraşadursun, Cumhur İttifakı'nın kararı nettir; adayımız bellidir, 19 yıldır milletimizle yol yürümüş Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ziyaretlerde bulunmak üzere Bursa'ya geldi. Bursa Valiliği'ndeki ziyaretinin ardından AK Parti Bursa İl Başkanlığı'na geçen Adalet Bakanı Gül, burada teşkilat üyeleri ile bir araya geldi. Düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bakan Gül, "Osmangazi'nin, Orhangazi'nin, Emir Sultan'ın, medeniyetlerimizin önemli bir kavşak noktası olan bu kadim şehirde bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Bursamız, sanayisiyle, istihdamıyla, ekonomisiyle daha da güçlenen bir şehrimiz. Bu konuda da Türkiye'nin katma değerine çok önemli katkılarda bulunuyor. Ülkemize değer katan bir şehir. Bursalı hemşehrilerimizle buluştuk, bu enerjiyi yakından gördük. Bursa güçlenerek devam edecektir" dedi.

AK Parti'nin, 84 milyonun partisi olduğunu vurgulayan Abdülhamit Gül, "AK Parti'nin tabelasını millet asmıştır, 84 milyonun partisi olarak devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde daha güçlü Türkiye başarısına ilerlemektedir. AK Parti, millet ile beraber yürüyecek, milletimizin ne derdi varsa bunu çözecek olan yine AK Parti'dir. Milletimiz de bunu yakından takip etmekte. Biz de teşkilat olarak, milletimizle el ele kol kola aynı türküyü söyleyerek yola devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti öncesinde Türkiye'nin ekonomik ve hizmet alanlarında çok geride olduğuna işaret eden Bakan Gül, "Türkiye, 2002 ile beraber yeni bir sayfaya dahil oldu. 19 yılda yaptıklarımız, bundan sonra yapacaklarımız, yine milletimizin gündemdedir. Milletimiz, sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde geleceğe güvenle bakmaktadır. Adalet hizmetleri anlamında da çok değerli katkılar yaptık. Bölge adliye binalarımızı, Karacabey'de, İznik'te, Gemlik'te, Orhangazi'de hizmetinize sunduk. 2 yıl önce Bölge Adliye Mahkemesi'ni kurduk. Bu alanda da Bursa'yı merkez haline getirdik. Çok önemli bir adım olarak Bölge İdari Mahkemesi'ni kurduk. Üretimin, ticaretin merkezi olan Bursa yargısal anlamda da merkez oldu. 'Türkiye'nin sorunlarını çözmüş olan tek siyasi hareket AK Parti' dedik. Muhalefetin bir projesi bulunmamakta, sorunları çözme vizyonu asla bulunmamakta. Bundan sonra da milletimiz, bu ülke için projesi olan, katkısı olan AK Parti ile yol yürüyecektir. Projesi olmayan milletin derdini dert edinmeyen muhalefete milletimizin ayrıcağı vakit yoktur. 2023'e girerken, onlar 'tekli' aday olsun, 'çoklu'  aday ile uğraşadursun, Cumhur İttifakı'nın kararı nettir; adayımız bellidir, 19 yıldır milletimizle yol yürümüş Recep Tayyip Erdoğan'dır." açıklamalarında bulundu.

Basın toplantısında söz alan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da, "Bursa diğer illerden çok daha farklı özelliklere sahip, hem sanayi, ticaret, hem de turizm kenti. Ciddi manada göç alan bir şehir. Dolayısıyla bu büyüme esnasında sayın Cumhurbaşkanımızın hedeflerine en iyi ulaşan şehirlerden bir tanesi" ifadelerini kullandı.


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