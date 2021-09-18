Adalet Bakanı Gül: Türkiye, AK Parti ile yol yürüyecektir

ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, muhalefeti eleştirerek, "Muhalefetin bir projesi, sorunları çözme vizyonu asla bulunmamakta. Bundan sonra da milletimiz, bu ülke için projesi olan, katkısı olan Ak Parti ile yol yürüyecektir. 2023'e girerken, onlar 'tekli' aday, 'çoklu' aday ile uğraşadursun, Cumhur İttifakı'nın kararı nettir; adayımız bellidir, 19 yıldır milletimizle yol yürümüş Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ziyaretlerde bulunmak üzere Bursa'ya geldi. Bursa Valiliği'ndeki ziyaretinin ardından AK Parti Bursa İl Başkanlığı'na geçen Adalet Bakanı Gül, burada teşkilat üyeleri ile bir araya geldi. Düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bakan Gül, "Osmangazi'nin, Orhangazi'nin, Emir Sultan'ın, medeniyetlerimizin önemli bir kavşak noktası olan bu kadim şehirde bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Bursamız, sanayisiyle, istihdamıyla, ekonomisiyle daha da güçlenen bir şehrimiz. Bu konuda da Türkiye'nin katma değerine çok önemli katkılarda bulunuyor. Ülkemize değer katan bir şehir. Bursalı hemşehrilerimizle buluştuk, bu enerjiyi yakından gördük. Bursa güçlenerek devam edecektir" dedi.

Basın toplantısında söz alan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da, "Bursa diğer illerden çok daha farklı özelliklere sahip, hem sanayi, ticaret, hem de turizm kenti. Ciddi manada göç alan bir şehir. Dolayısıyla bu büyüme esnasında sayın Cumhurbaşkanımızın hedeflerine en iyi ulaşan şehirlerden bir tanesi" ifadelerini kullandı.