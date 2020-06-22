Adalet Bakanı Gül Musiki Muallim Mektepleri'nin konuğu oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Adalet Bakanı Gül Musiki Muallim Mektepleri'nin konuğu oldu

Mamak Belediyesi'nin Ramazan ayı süresince sosyal medya ve youtube hesaplarından her hafta farklı konu ve konuklarla gerçekleştirdiği Musiki Muallim Mektepleri, kısa bir aranın ardından yeni normalleşme sürecinde yeniden izleyiciyle buluştu.

Adalet Bakanı Gül Musiki Muallim Mektepleri'nin konuğu oldu
22.06.2020 11:11 | Son Güncelleme: 22.06.2020 11:15

Mamak Belediyesi'nin Ramazan ayı süresince sosyal medya ve youtube hesaplarından her hafta farklı konu ve konuklarla gerçekleştirdiği Musiki Muallim Mektepleri, kısa bir aranın ardından yeni normalleşme sürecinde yeniden izleyiciyle buluştu. Programın ilk konuğu ise Adalet Bakanı Abdülhamit Gül oldu.

Moderatörlüğünü Serdar Tuncer'in yaptığı yaklaşık 2 saat süren programda konuşan Bakan Gül, kendisinin gençlik yıllarında Ankara Hukuk Fakültesi'nde okurken Mamak'ta yaşadığını belirterek anılarını anlattı. Mamak'ın bir üniversite ilçesi olduğunu belirten Adalet Bakanı, "Üniversitemiz buradaydı, Mamak'ta kalıyorduk öğrenci evinde. Çok güzel anılarımız oldu. Hem eğitim hem de siyasi hayatımı dolu dolu yaşadığım fakülte yıllarıydı" dedi. İmam hatip lisesinde okuduğu dönemlerde şiir de yazdığını belirten Bakan Gül, "Aşktan ziyade, bize dert şiir yazdırdı" dedi. Gül, Necip Fazıl Kısakürek'ten Sakarya Türküsü'nü okudu.

"Öyle hızlı gittik ki ruhumuz geride kaldı"

Lise yıllarından itibaren kendisinin siyasetle ilgilendiğini kaydeden Gül, "Lise yıllarından itibaren dernek ve vakıf faaliyetlerinde bulunduk. Refah Partisi Gençlik Kolları Ankara yönetimindeydim. Milli Gençlik Vakfı yönetimindeydim. Partileri kapatılmış, fikirlerine zincir vurulmuş bir Türkiye'den hamdolsun bu döneme geldik. O dönem genç arkadaşlarımızla tek idealimiz büyük bir Türkiye idealiydi. 'Bir şeyleri kaybettik' dedikten sonra onu elde etmek için çabalamak çok önemlidir. Biz Türkiye'de hakkın, zulme maruz kalsa bile hukukun, adaletin ve zulmün olduğu yerde hak merkezli bir araya gelen, Türkiye'ye dair hayalleri olan bir çizgide siyaset yaptık, mücadele ettik. Zor günlerde bile hukuk dışına tevessül etmedik. Düşüncesi ne olursa olsun, bir kişinin düşüncesi önünde bir engel varsa onun da mücadelesini verdik. Buralar bizim eylem yerlerimizdi. Yalnızca başörtüye uzanan ele karşı sesimizi yükseltirken aynı zamanda başka bir düşünceden dolayı da bir kişi haksızlığa uğradıysa onun yanında yer almayı erdem bilen bir anlayışın içindeydik. Öyle hızlı gittik ki ruhumuz geride kaldı. Geriye baktığımızda imkansızlıklar içerisinde bu mücadeleyi verirken, çok şükür iyi kazanımlar elde ettik" dedi.

"Tek derdimiz Türkiye daha büyük olsun, daha özgür olsun, daha güçlü olsun"

Adalet ve özgürlükler içinde büyük bir Türkiye sevdasıyla bedeller ödediklerinin de altını çizen Bakan Gül, "O dönemde hangi imkanımız varsa cebimizde varsa 100 lira, o götürür mü Sivas'a, oraya gidip arkadaşlarımızla hak mücadelesini verirdik. Böyle bir Türkiye aşkıyla Sayın Cumhurbaşkanımız bu hareketin lideri olarak çok bedeller ödendi. Ama sanki böyleydi gibi bir düşünce haksızlık olur. Bu dava Türkiye davası, bu dava Anadolu davası diyerek haksızlıklar sona ersin diyerek gözü yaşlı annelerin elindeki bileziklerini bu dava için verdiği, yaşlı amcaların otobüslerle ya da yürüyerek bu davayı anlatmak için kapı kapı gezdiği o günlerden bu günlere geldik. Tek derdimiz Türkiye daha büyük olsun, daha özgür olsun, daha güçlü olsun" diye konuştu.

"10 yılda bir darbeyle bu milletin kafası ezilmeye çalışıldı"

Türkiye'nin yıllarca hem içeriden hem dışarıdan müdahalelere maruz kaldığını belirten Bakan Gül, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü yaklaşırken, Türkiye'nin 10 yılda bir darbelerle milletin kafasını her kaldırdığında darbeyle, balyozla kafasının çekikçe indirilmeye çalışıldığını belirterek, "15 Temmuz'da hainlere karşı bu milletin istiklal ve istikbal mücadelesini yine bu millet korudu. Yüksel Caddesi'nde içkisini yudumlayan da bu vatana el uzatılıyor diyerek masadan kalktı, dua ederken de. Al yıldızlı bayrağı çiğnetmem diyerek Genelkurmay'ın önünde sabaha kadar mücadele eden, İstanbul'da köprüde şehit olan da vardı. 15 Temmuz'da bu millet büyük bir direniş ortaya koydu" dedi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de, Bakan Gül'e teşriflerinden dolayı teşekkür etti ve Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri'nin 15 günde bir yayınlanacağını ve pandemi sürecinde hem siyasiler hem de sanatçı konukları ağırlayacaklarını belirterek, eğlenceli bir sohbet geçirileceğinin de altını çizdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak Haber
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Haber
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı Haber
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada! Haber
Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada!
Son Dakika: Diyanet, kurban vekalet ücretlerini belirledi Haber
Son Dakika: Diyanet, kurban vekalet ücretlerini belirledi
Yanına çırak aldığı 6 çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıstan 'Bu bir hastalık' savunması
Yanına çırak aldığı 6 çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıstan "Bu bir hastalık" savunması
Binali Yıldırım çok istediği Meclis Başkanlığı'ndan neden vazgeçti? İşte olayın perde arkası
Binali Yıldırım çok istediği Meclis Başkanlığı'ndan neden vazgeçti? İşte olayın perde arkası
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi
Postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi
Kardeşinin katil zanlısını pompalı tüfekle eşi ve kızının yanında öldürdü
Kardeşinin katil zanlısını pompalı tüfekle eşi ve kızının yanında öldürdü
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti
Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti
Koronavirüsün konuşulduğu programda doktorlar birbirlerine girdi
Koronavirüsün konuşulduğu programda doktorlar birbirlerine girdi
Karadeniz'de artan ayı nüfusu bölge halkını korkutuyor
Karadeniz'de artan ayı nüfusu bölge halkını korkutuyor
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Ahmet Çakar'dan Alper Ulusoy'a sert eleştiri: Galatasaray'ın puanlarını gasp etti
Ahmet Çakar'dan Alper Ulusoy'a sert eleştiri: Galatasaray'ın puanlarını gasp etti
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var
10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak
10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak
Şırnak'ta 4 işçinin şehit olduğu saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
Şırnak'ta 4 işçinin şehit olduğu saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı
Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı
Avusturya'nın ırkçı başbakanından itiraf: Türkiye'ye mesaj vermek için Yunanistan'a yardım gönderdik
Avusturya'nın ırkçı başbakanından itiraf: Türkiye'ye mesaj vermek için Yunanistan'a yardım gönderdik
Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan filmdeki sevişme sahnesi olay oldu
Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan filmdeki sevişme sahnesi olay oldu
Kredi çekme umuduyla telefonuna gelen şifreyi söyleyen astsubay 8 bin lira dolandırıldı
Kredi çekme umuduyla telefonuna gelen şifreyi söyleyen astsubay 8 bin lira dolandırıldı
Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: Alper Ulusoy'un son yönettiği maçta 6 saniye kuralı en az 5 kez ihlal edilmediyse yorumculuğu bırakacağım
Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: Alper Ulusoy'un son yönettiği maçta 6 saniye kuralı en az 5 kez ihlal...
Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
Çatıdan düşen ve şahin sanılan yavru kuş, başka bir yırtıcı tür çıktı
Çatıdan düşen ve şahin sanılan yavru kuş, başka bir yırtıcı tür çıktı
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan...
Elektrik teline takılan uçurtmayı kurtarmak isterken akıma kapılan kızın son sözleri yürek dağladı
Elektrik teline takılan uçurtmayı kurtarmak isterken akıma kapılan kızın son sözleri yürek dağladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerini açıklarken verdiği yanlış bilgiyi düzeltti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerini açıklarken verdiği yanlış bilgiyi düzeltti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Fuat Oktay Mahir Ünal Mehmet Özhaseki Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Lara Seda Sayan Bülent Ersoy Safiye Soyman
Spor Falcao Adem Büyük Burak Yılmaz Yılmaz Vural Tahir Karapınar
Daha Fazla Ateş Bursa Emekli Gaziantep
Şu an buradasınız: Adalet Bakanı Gül Musiki Muallim Mektepleri'nin konuğu oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 11:15:41. #1.15#
title