Adalet Bakanı Gül, Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'ü kabul etti

Adalet Bakanı Abdülhamid Gül, Mihalgazi İlçe Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün ve AK Parti Mihalgazi İlçe Başkanı Ali Akkar'ı kabul ettiMihalgazi İlçe Belediye Başkanı Akgün ve AK Parti Mihalgazi İlçe Başkanı Akkar, Adalet Bakanı Gül'ün makamında bir araya geldi.