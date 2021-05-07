Adalet Bakanı Gül, Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'ü kabul etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Adalet Bakanı Gül, Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'ü kabul etti

Adalet Bakanı Gül, Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'ü kabul etti
Anadolu Ajansı / Atilla Ünal - Haberler | Güncel

Adalet Bakanı Abdülhamid Gül, Mihalgazi İlçe Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün ve AK Parti Mihalgazi İlçe Başkanı Ali Akkar'ı kabul ettiMihalgazi İlçe Belediye Başkanı Akgün ve AK Parti Mihalgazi İlçe Başkanı Akkar, Adalet Bakanı Gül'ün makamında bir araya geldi.

Adalet Bakanı Abdülhamid Gül, Mihalgazi İlçe Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün ve AK Parti Mihalgazi İlçe Başkanı Ali Akkar'ı kabul etti

Mihalgazi İlçe Belediye Başkanı Akgün ve AK Parti Mihalgazi İlçe Başkanı Akkar, Adalet Bakanı Gül'ün makamında bir araya geldi. Akgün, Bakan Gül'e ilçede dokunan peşkirlerden hediye etti.

Akgün, Gül'ün kendilerini kabulünden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atilla Ünal

Genç kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen CHP'li ilçe başkanı hakkında soruşturma başlatıldı
Genç kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen CHP'li ilçe başkanı hakkında soruşturma başlatıldı
Sarıyer'de boynundan iple bağladığı köpeği sürükleyerek çöpe atan şahıs yakalandı
Sarıyer'de boynundan iple bağladığı köpeği sürükleyerek çöpe atan şahıs yakalandı
Tutuklanan sahte 'BM Savcısı'nın bir foyası daha ortaya çıktı! Bakın mahallede nasıl geziyormuş
Tutuklanan sahte 'BM Savcısı'nın bir foyası daha ortaya çıktı! Bakın mahallede nasıl geziyormuş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Aykut Erdoğdu Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Eda Ece Demet Akalın Serdar Ortaç Nesrin Cavadzade
Spor Cyle Larin Serdar Aziz Bülent Uygun Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Demir Çelik Fatma Şahin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Adalet Bakanı Gül, Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'ü kabul etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 11:00:42. #1.16#

title