Adalet Bakanı Gül, Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'ü kabul etti
Adalet Bakanı Abdülhamid Gül, Mihalgazi İlçe Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün ve AK Parti Mihalgazi İlçe Başkanı Ali Akkar'ı kabul ettiMihalgazi İlçe Belediye Başkanı Akgün ve AK Parti Mihalgazi İlçe Başkanı Akkar, Adalet Bakanı Gül'ün makamında bir araya geldi.
Adalet Bakanı Abdülhamid Gül, Mihalgazi İlçe Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün ve AK Parti Mihalgazi İlçe Başkanı Ali Akkar'ı kabul etti
Mihalgazi İlçe Belediye Başkanı Akgün ve AK Parti Mihalgazi İlçe Başkanı Akkar, Adalet Bakanı Gül'ün makamında bir araya geldi. Akgün, Bakan Gül'e ilçede dokunan peşkirlerden hediye etti.
Akgün, Gül'ün kendilerini kabulünden dolayı teşekkür etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Atilla Ünal