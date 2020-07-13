Adalet Bakanı Gül, IV. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu'nda konuştu: (2)
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Adalet Bakanı Gül, IV. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu'nda konuştu: (2)

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Sadece FETÖ değil, toplumun ve devletin içerisinde bu anlamdaki yapıların hiçbirine müsamaha gösterilmeyecek, hukuk dışında hiçbir illegal, parelel yapıya da asla ama asla müsade edilmeyecektir.

Adalet Bakanı Gül, IV. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu'nda konuştu: (2)
13.07.2020 16:19 | Son Güncelleme: 13.07.2020 16:54

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Sadece FETÖ değil, toplumun ve devletin içerisinde bu anlamdaki yapıların hiçbirine müsamaha gösterilmeyecek, hukuk dışında hiçbir illegal, parelel yapıya da asla ama asla müsade edilmeyecektir." dedi.

Gül, Üsküdar Belediyesi, Marmara Üniversitesi ve 15 Temmuz Derneği ortaklığında hazırlanan IV. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu'nun açılışında konuştu.

FETÖ ile mücadele ve yargı sürecinin çok canlı ve kararlı biçimde devam ettiğini dile getiren Gül, şöyle devam etti:

"Denilebilir ki bu mücadelenin taşıyıcı kolonu yargıdır. Bu mücadelede iki kırmızı çizgimiz vardır. Birincisi, bu mücadelenin zafiyete uğramasına asla müsaade etmeyiz. Sürecin sulandırılmasına, amacından, ekseninden kopmasına, suçlular için cezasızlık sonucuna asla tahammül edemeyiz. İkinci kırmızı çizgimiz, hukuktur, adalettir. Hile ve kumpaslarla hukuku çiğneyenlere hukuku yücelterek cevap vermeliyiz. Mücadelenin yegane başarı ölçüsü, suçluyla suçsuzu, haklıyla haksızı, mağdurla mücrimi ayırmak ve ona göre muamele etmektir."

Gül, mücadelenin yargı boyutunda, hiç kimsenin bağımsız mahkemelere vekaleten konuşma hakkı bulunmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Şundan aziz milletimiz müsterih olsun: Kamu kurumlarımız kendini gizleyen kripto FETÖ'cülerden tamamen arındırılıncaya, temizleninceye kadar, FETÖ tehdidi tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar yargının FETÖ ile mücadelesi titizlikle devam edecektir, kararlılıkla sürdürülecektir. Bu hainlerle iş birliği yaparak ihanet şebekesinin bir parçası haline gelen herkesten hesap sorulmaktadır. Bağımsız Türk yargısı, bu hainlerden hesap sormaya devam edecektir. Bu kararlı mücadele içeride ve dışarıda birilerini rahatsız etse de FETÖ terör örgütünün her bir üyesini yargı önüne çıkarıp hesap sormak, şehitlerimize, gazilerimize ve aziz milletimize karşı namus borcumuz, en büyük sorumluluğumuzdur. Soruşturma ve kovuşturmalar bağımsız yargı mercilerinde sürdürülmektedir. Sistem kendi bütünlüğü içinde işlemektedir, varsa hatalar yine sistemin bu işleyişi içinde giderilmektedir. Yargı mensuplarımızın adalet terazisini en hassas biçimde tutarak bu zor görevi başarıyla yerine getireceğinden eminiz."

Suç işleyenden mutlaka hesap sorulduğunu ve bu hesabın hak edenin hak ettiği cezayı almasıyla kapanacağını vurgulayan Gül, "Hukukun ve vicdanın sesinden, Anayasa'dan başka seslere kulak kabartanların, örgütünden, sözde abilerinden istikamet alanların Türk yargısı içinde barınma şansı yoktur ve olmayacaktır. Bu mücadele aynı zamanda Türk yargısının kendi içindeki bağımsızlık ve saygılığını koruma mücadelesidir. Bu hassasiyetle devam etmektedir ve HSK her türlü iddiayı büyük bir ciddiyetle inceleyerek bu mücadelesini sürdürmektedir." dedi.

"Arınma süreci henüz tamamlandı"

Abdulhamit Gül, son olarak 8 Temmuz'da gerçekleştirilen toplantıda HSK'nin 2 yargı mensubu hakkında meslekten men kararı verdiğini, 26 yargı mensubunun tedbiren görevden uzaklaştırıldığını kaydederek, şunları söyledi:

"İhtiyat ve teyakkuzu elden bırakmamakla birlikte, mahkemelerimizin kürsülerinde artık Pensilvanya'dan emir alan, abilerinden emir alan, cemaatinden, ideolojik yapılardan emir alan değil, hukukun emrinde, milletin hizmetinde yargı mensuplarının bulunduğunu hatırda tutmamız gerekir. Türk yargısı kendi içindeki arınma çabalarına birçok kurumdan çok daha erken tarihlerde başlamıştır ve süreç içinde çok önemli bir mesafe elde edilmiştir. Ancak arınma süreci henüz tamamlanmamıştır. FETÖ ile mücadelenin yargısal boyutunun meşru ve güvenilir tutulması, en başta yargının kendi içindeki bu süreci sağlıklı biçimde sürdürüp sonuçlandırılmasına bağlıdır."

Mücadelenin titizlikle ve hukuk içerisinde kararlılıkla devam ettiğini aktaran Gül, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tüm kurumlarımız bu mücadeleyi sürdürmektedir. Bu mücadele bir siyasi partinin, bir görüşün mücadelesi değildir, 83 milyon milletimizin beka mücadelesidir, hukuk mücadelesidir, demokrasi mücadelesidir. Bu mücadele sadece birilerinin kişisel mücadelesi değil, topyekun millet olarak, devlet olarak verdiğimiz mücadeledir. Sadece FETÖ değil, toplumun ve devletin içerisinde bu anlamdaki yapıların hiçbirine müsamaha gösterilmeyecek, hukuk dışında hiçbir illegal, parelel yapıya da asla ama asla müsade edilmeyecektir. Bu mücadeleyi hep birlikte başarıyla nasıl 15 Temmuz'da yaptıysak, bu demokrasi nöbetini sonuna kadar sürdüreceğiz ve kazanan demokrasimiz, hukuk, ülkemiz ve aziz milletimiz olacak."

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, buradaki programının ardından Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni, 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ve Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret etti.

(Bitti)

Kaynak: AA

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