Adalet Bakanı Gül'den 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması: Aileyi ve toplumsal dokumuzu koruyoruz
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Adalet Bakanı Gül'den 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması: Aileyi ve toplumsal dokumuzu koruyoruz

20.03.2021 17:34 | Son Güncelleme: 20.03.2021 17:57

Türkiye'nin ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasının yankıları sürüyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin yaptığı açıklamada, "Bizim için kadına yönelik şiddetle mücadele, bir insan hakları mücadelesidir. Bu anlayışla aileyi ve toplumsal dokumuzu koruyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye, İstanbul Sözleşmesi adıyla bilinen 'Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nden, Resmi Gazete'de yayımlanan 3718 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile ayrıldı.

BAKAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Gül, uluslararası sözleşmelerin onayı ve yürürlüğe konulması usulünün hukukta açık olduğunu belirtti.

"KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE KARARLIK TAMDIR"

Bakan Gül, "TBMM katılmayı onaylar, yürütme de bunu bir kararla yürürlüğe koyar. Yürürlüğün aynı şekilde durdurulması ve feshi, yürütmenin yetkisindedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılığımız tamdır. Mağdurlar hakkında adli süreçteki koruma halkasını her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Bizim için kadına yönelik şiddetle mücadele, bir insan hakları mücadelesidir. Bu anlayışla tüm kurumlarımızla birlikte insanımızın onurunu, aileyi ve toplumsal dokumuzu korumaya kararlılıkla devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Gül'den 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması: Aileyi ve toplumsal dokumuzu koruyoruz
Adalet Bakanı Gül'den 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması: Aileyi ve toplumsal dokumuzu koruyoruz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Haber Yorumları (1)
ADO: Boş konuşmalardan biri daha anlıyan anlıyor zaten kimin ne zihniyette oldugunu
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