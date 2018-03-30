Adalet Bakanı Gül Canlı Yayında Soruları Yanıtladı (3)

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Cezaevlerinde özellikle hem FETÖ yargılaması hem diğer adli suçlar sebebiyle sayı fazla. Adli olarak 189 bin tutuklu ve hükümlü var. Terör ve organize suçtan 50 bin tutuklu, hükümlü sayısı var. Yaklaşık cezaevlerinde 240 bin tutuklu ve hükümlü var." dedi.

Bakan Gül, NTV'de canlı yayında katıldığı programda Oğuz Haksever'in sorularını yanıtladı.

" Cumhurbaşkanı Erdoğan 'UYAP gibi çok önemli bir teknolojiyi FETÖ'ye kaptırdık' demişti, UYAP ile ilgili bir düzenleme gerekiyor mu?" şeklindeki soruyu Gül, "Özellikle bunlar personel ve bilgi işlem gibi yerlerde devletin tüm kademelerine sızdıkları, hatta 15 Temmuz sonrasında bile 1-2 gün içerisinde bazı kayıtların bir şekilde bir yerlere, paralel örgüt adına da çalıştıkları tespit edildi. Dolayısıyla biz bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanımızın uyarıları üzerine ilgili tüm birimlere yazılarımızı yazdık. Bu konuda her türlü, siber, teknolojik, güvenlik anlamda ne gerekiyorsa bunlarla ilgili testleri yaptırıyoruz." diye yanıtladı.

Bu hususun en önemli öncelikleri olduğunu ifade eden Gül, "UYAP ile ilgili teknik olarak ilgili birimlerden de bu destekleri alıyoruz. Ondan sonra da duruma göre yeni bir sistem olabilir. Çünkü, Adalet Bakanlığı'nda da o dönemlerde bilgi işleme bu yapı nüfuz etmiş. Ama onun ötesinde sonuçlara bakıldığında nasıl bir sisteme geçecekse veya mevcut bir şekilde rehabilite edilecekse, o kurtaracaksa güvenlikli halde o veya yeni bir sistemle entegre olacaksa bunların hepsini arkadaşlarımız düşünüyor. Tüm kurumlar her türlü güvenlik testlerini sürekli yapıyorlar. Yani o konuda Cumhurbaşkanımızın da uyarıları tüm teknik birimlerle ilgili de teknik uyarılar, çalışmaları daha da hızlandırdı. Testleri sürekli arkadaşlar değerlendiriyor ve güvenlikleri de sağlama almaya çalışıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Cezaevlerindeki doluluk oranı

Cezaevlerindeki doluluk oranlarına değinen Bakan Gül, şöyle konuştu:

"Cezaevlerinde özellikle hem FETÖ yargılaması hem diğer adli suçlar sebebiyle sayı fazla. Adli olarak 189 bin tutuklu ve hükümlü var. Terör ve organize suçtan 50 bin tutuklu, hükümlü sayısı var. Yaklaşık cezaevlerinde 240 bin tutuklu ve hükümlü var. Tabii burada özellikle 2016 Temmuz öncesinde işlenen suçlarda daha önceden biliyorsunuz, uyuşturucu ve hırsızlık suçu işliyor, daha sonra mahalleye salınıyor. Yani hiç ceza almadan, İnfaz Kanunu'ndaki birtakım değişikliklerden sonra şimdi o yürürlükten kalktığı için cezaevlerinde doluluğun sebeplerinden birisi bu. Yani hırsızlık, vatandaşlarımızdan da hep o şikayetleri alıyorduk. Ama son zamanlarda bu uygulamaya son verilmesiyle birlikte artık... İşte daha önce giriyordu bir taraftan, öbür taraftan çıkıyordu. Şimdi onlar cezaevinde kalıyor. Cezalar arttırıldı, bundan dolayı oldu. Biliyorsunuz AK Parti hükümetleri öncesinde, mesela 'Rahşan affı' diye bilinen bir şeyde, yaklaşık belki 10 binlerce kişi cezaevinden çıktı."

AK Parti hükümetleri döneminde af olmadığına dikkati çeken Gül, "Dolayısıyla bu doluluklar, bakıldığında hem FETÖ mücadelesi, hem terörle etkin mücadeleden dolayı bir doluluk veya sayı bu noktaya geldi. Ama elbette bu konuda daha insani standartlara yönelik tedbirler alınmaya çalışılıyor. Şu andaki genel durum biraz da adli vakalarda hem cezaların da arttırılmış olmasından dolayı, hem de infaz... AK Parti öncesinde infaz çok daha azdı. AK Parti yüzde 66'sını yattıktan sonra serbest bırakacak düzenlemeyi getirdi. Daha önceden bu onun yarısı kadardı. Dolayısıyla bu tür sebeplerden kaynaklı cezaevlerinde fazla sayı olduğu söylenebilir." ifadelerini kullandı.

Kadına yönelik şiddet konusunda Adalet Bakanlığı'nın harekete geçtiğini aktaran Gül, şunları kaydetti:

"Terör suçlusu ne kadar yatıyorsa, kadına şiddet eden kişinin cezası da ona eş değer yapıldı. Yani cezasının üçte ikisini yattıktan sonra çıkabilecek. Dolayısıyla o konuda infazla ilgili tedbirler alındı. Uygulamada, bu konuda takdir indirimi 'İşte ben kravatı takarım' gibi. Hakim ve savcılarımız asla böyle bir şeye tolerans göstermiyorlar. O konuda da bir duyarlılık ve hassasiyet var."

(Bitti)