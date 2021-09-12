Adalet Bakanı Gül, 12 Eylül darbesinin 41. yılında, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ni ziyaret etti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Zalimleri asla unutmayacağız, darbecileri asla unutmayacağız. Türkiye'yi sokakta bulmadık, darbecilere, vesayetçilere hiç prim vermeyeceğiz, verdirmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Gül, 12 Eylül darbesinin 41. yılında, müzeye çevrilen Ulucanlar Cezaevi'ni ziyaret etti. Gül, ziyareti sırasında karşılaştığı, 1978'de 110 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve 14 yıl kaldığı Ulucanlar Cezaevi'nden 1991'de afla çıkan Hakverdi Satılmış ile bir süre sohbet etti.

Ulucanlar Cezaevi'ne getirildiğini, "MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası"nda idamla yargılandığını söyleyen Satılmış, 14 yıl haksız yere hapiste yattığını, sonra davasının düştüğünü belirtti. Satılmış'ın "Kenan Evren'i mahkemeye verenlerden biriyim." ifadeleri üzerine Bakan Gül, "Rabb'im en iyisini versin, bu dünyada da öbür tarafta da. Zalimler gidiyor işte, biz sizi hayırla anıyoruz. Siz çektiniz, bunun tarifi zordur ama büyük bir zulüm. Rabb'im bir daha öyle sıkıntı yaşatmasın." dedi.

15 Temmuz'da Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde olduklarını anlattı

Satılmış, askeri darbe döneminde cezaevinde beraber kaldığı 15 ülkücü ile 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde cuntacılara karşı canlarını ortaya koyarak mücadele ettiklerini anlattı.

Bakan Gül'ün cezaevindeki işkencelere ilişkin bir sorusu üzerine ise Satılmış, "Burada hücreler vardı, işkence vardı burada. Tabii CHP iktidarı döneminde Pol-Der'li sol polislerin işkencesi, anneme de işkence yaptılar, ilkokula giden kız kardeşimi C5'e getirdiler. Biz bunları unutamadık, unutmuyoruz da." diye konuştu.

Gül'ün "Zalimleri, bu zulümleri asla unutmayacağız." ifadeleri üzerine Satılmış, "Mamak'ta İstiklal Marşı okumaktan yargılandım. 19 Temmuz 1981'deki MHP kuruluşlarına ilişkin mahkemede sonrası İstiklal Marşı okumaktan hücrede yattım. 90 santim genişliğinde 90 santim boyunda bir hücre, buralarda yatırdılar. Demokrasiyi silah zoruyla gasbettiler. Türkiye Cumhuriyeti'nin Anayasası'nı silah zoruyla askeri elbise giymiş Amerikan uşakları gasbettiler. Dün de 15 Temmuz'da yine aynı Amerikan uşakları gasbetmeye kalktı ama çıplak elle Türk milleti bunlara yol vermedi." dedi.

Satılmış'ın bu sözlerine Gül, "Allah'ın izniyle hiç vermeyeceğiz. Hep birlikte bu memleketi yalnız bırakmayacağız Allah'ın izniyle. 15 Temmuz bunun örneği zaten." ifadesini kullandı.

İdealist dava insanlarının işkence ve eziyetle engellenmek istendiği dönemin yaşandığına işaret eden Bakan Gül, şunları kaydetti:

"Ama muvaffak olamadılar, başaramadılar. Fikirler öldürülmez, işkenceyle, idamlarla engellenemez. İçeride nice gençlerimiz... Mustafa Pehlivanoğlu, Muhsin Bey, Ülkücü arkadaşlarımız... Mamak'taki zulümleri hepimiz çok iyi hatırlıyoruz. Rabb'im bir daha böyle sıkıntılar yaşatmasın, zalimlere fırsat vermesin. Tekrar tüm şehitlerimize rahmet olsun. Zalimleri asla unutmayacağız, darbecileri asla unutmayacağız. Türkiye'yi sokakta bulmadık, darbecilere, vesayetçilere hiç prim vermeyeceğiz, verdirmeyeceğiz. Sizlere, bütün zulme maruz olmuş tüm mazlumlara geçmiş olsun diyorum."