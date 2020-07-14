Adalet Ağaoğlu kimdir? Adalet Ağaoğlu neden öldü? Adalet Ağaoğlu eserleri! Adalet Ağaoğlu hayatı ve biyografisi! Türk edebiyatının usta kalemi, roman yazarı Adalet Ağaoğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti. Edebiyat dünyasını yasa boğan gelişme sonrası Adalet Ağaoğlu kimdir? Adalet Ağaoğlu neden öldü gibi konular merak edildi. Adalet Ağaoğlu eserleri, Adalet Ağaoğlu hayatı ve biyografisi!

Türkiye'nin önde gelen edebiyatçılarından Adalet Ağaoğlu vefat etti. 91 yaşındaki Ağaoğlu, geçtiğimiz ay verdiği röportajda "Bu kadar uzun yaşamak istemezdim" diyerek, hem 64 yıllık eşi öldüğünde yarım kaldığını hem de 'dünyanın bu halini' görmekten memnun olmadığını söylemişti. Peki, Adalet Ağaoğlu kimdir? Adalet Ağaoğlu neden öldü?

ADALET AĞAOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 13 Ekim 1929

Kaç yaşında vefat etti: 90 yaşında

Nereli: Nallıhan

Eş: Halim Ağaoğlu (e. 1954)

Filmler: Sarı Mercedes

Adalet Ağaoğlu daha çok roman ve öykü türündeki eserleriyle tanınır ve 20. yüzyıl Türk edebiyatının en önemli romancılarından biri kabul edilir. Türkiye'nin değişik dönemlerini ve bu dönemlerin insan hayatlarına etkisini inceleyen eserler vermiştir. Romanları dışında hikâye, oyun, deneme, anı türünde eserler verir.

ADALET AĞAOĞLU HAYATI VE BİYOGRAFİSİ!

23 Ekim 1929'da Nallıhan'da dünyaya geldi. Babası, kumaş tüccarı Hafız Mustafa Sümer'dir. Dört çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu ve tek kızıdır. Kardeşleri Dr. Cazip Sümer (1925-1975), oyun yazarı, oyuncu Güner Sümer (1936-1977) ve iş adamı Ayhan Sümer (1930)'dir.

İlköğrenimini Nallıhan'da tamamladıktan sonra 1938'de ailesi ile birlikte Ankara'ya yerleşti[3] Ortaöğrenimini Ankara Kız Lisesi'nde tamamladıktan sonra 1950 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

Edebiyata ilgisi lise yaşamında şiirlerle başladı, kısa bir süre sonra oyun yazarlığına yöneldi. İlk defa 1946'da Ulus gazetesinde tiyatro eleştirileri yayımlayarak yazarlığa başladı. 1948-50 arasında Kaynak Dergisi'nde şiirleri yayımlandı.

İlk romanı Ölmeye Yatmak, 1973'te yayımlandı. Bu ilk romanından itibaren tüm eserleri yoğun tartışmalara konu oldu. Ölmeye Yatmak, daha sonra yazdığı Bir Düğün Gecesi(1979) ve Hayır (1989) adlı romanlarla bir üçleme oluşturdu ve birçok ödül kazandı. Bir Düğün Gecesi ve Hayır romanları yayınlanır yayınlanmaz, ikinci romanı olan Fikrimin İnce Gülü, dördüncü basımında toplatıldı. "Fikrimin İnce Gülü" romanı hakkında, "askeri kuvvetleri tahkir ve tezyif (küçük düşürmek)" suçlamasıyla hakkında 1981 yılında dava açılan Ağaoğlu, iki yıl süren davanın ardından aklandı. Düğün Gecesi" ise soruşturma aşamasında kaldı. Dönemin üç önemli roman ödülüne layık görülmüş olan Bir Düğün Gecesi adlı roman için ayrıca Aldous Huxley'den aşırma olduğu suçlaması ortaya atıldı ve uzun tartışmalara sebep oldu.

Adalet Ağaoğlu'ile ilgili yazıları bir araya getiren arşiv eşi Halim Ağaoğlu tarafından hazırlanmış ve 2003'te Adalet Ağaoğlu'nun yazarlığının 55. yılı anısına Herkes Kendi Kitabının İçini Tanır adı

Tiyatro ve Radyo Oyunları

• Bir Piyes Yazalım - 1953, oynanmış, basılmamış

• Yaşamak - 1955-56 radyo oyunu, yayınlanmış, basılmamış

• Evcilik Oyunu - 1964

• Tombala - 1967

• Çatıdaki Çatlak - 1969

• Sınırlarda 1969

• Üç Oyun: Bir Kahramanın Ölümü, Çıkış, Kozalar 1973

• Kendini Yazan Şarkı 1976

• Çok Uzak - Fazla Yakın 1991

• Duvar Öyküsü - Çocuklar ve Büyükler için Müzikli Danslı Oyun 1992

• Fikrimin İnce Gülü - 1996

• Çağımızın Tellalı 2011

Roman

• Ölmeye Yatmak 1973

• Fikrimin İnce Gülü 1976

• Bir Düğün Gecesi 1979

• Yazsonu 1980

• Üç Beş Kişi 1984

• Hayır... 1987

• Ruh Üşümesi 1991

• Romantik Bir Viyana Yazı 1993

• Dert Dinleme Uzmanı 2014

Öykü

• Yüksek Gerilim (1974)

• Sessizliğin İlk Sesi 1978

• Hadi Gidelim 1982

• Hayatı Savunma Biçimleri 1997

Deneme

Geçerken 1986

• Karşılaşmalar 1993

• Başka Karşılaşmalar 1996

• Öyle Kargaşada Böyle Karşılaşmalar 2002

• Yeni Karşılaşmalar 2011

Mektup

• 2005

Anı

• Göç Temizliği 1985

• Gece Hayatım 1991

Günce

• Damla Damla Günler 2004

• Damla Damla Günler I-II-III 2007

Seçkiler

• Seçmeler (Kendi Seçtikleri) Ekim 1993

ADALET AĞAOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Ağaoğlu, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.