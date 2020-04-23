Adalarda korona virüs vakası yok Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı adalar ile kırsal mahallelerinde korona virüs vakası olmadığı açıklandı.

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı adalar ile kırsal mahallelerinde korona virüs vakası olmadığı açıklandı.

Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, dünyayı ve ülkemizi tehdit eden korona virüs salgını hakkında Marmara ilçesinin Avşa Mahallesi'nde sosyal medya aracılığıyla bilgilendirme toplantısı yaptı. Aksoy, Marmara ilçesi ile kırsal mahallelerde korona vakası olmadığını, adalar ile kırsal mahallelerin korona virüs hastalığının yaşanmadığı sayılı yerler arasında olduğunu açıkladı.

"Adalarda korona virüs vakası var" yönündeki şayialara itibar edilmemesini isteyen Başkan Aksoy, adalarda yaşayan vatandaşların virüs ile mücadelede 14 gün kuralına uyduklarını, 20 vatandaşın evlerinde karantinada olduğunu, bu sürenin 24 Nisan'da dolacağını bildirdi. Kontrol maksatlı devamlı denetim yaptıklarını belirten Aksoy, sokaklarda 20 yaş altı ile 65 yaş üstü vatandaşlara rastlamadığını, Marmara Belediye Başkanlığında görevli Vefa Sosyal Destek Grubunu arayan ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşulduğunu kaydetti. Marmara merkez ve bağlı tüm adalar ile kırsal mahallelere giriş ve çıkışların kontrol altında olduğunu dile getiren Başkan Aksoy, ayrıca sağlık kuruluşlarında fedakarca çalışan personele teşekkür etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA