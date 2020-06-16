Adalar şehri Çanakkale'de görülmesi gereken yerler nerelerdir? Köklü geçmişe sahip Çanakkale'nin iklimi ve bitkisi örtüsü nedir? Çanakkale'nin geleneksel yemekleri nelerdir? Çanakkale'de gezilmesi gereken yerler nerelerdir? Çanakkale hakkında tüm bilgiler haberimizde.

ÇANAKKALE İKLİMİ VE BİTKİ ÖRTÜSÜ

Karadeniz ve Akdeniz iklim görülmektedir. Gelibolu Yarımadasında Balkanlardan gelen soğuk hava dalgalarının etkisi ile soğuk geçer. Edremit Körfezi'nde ise ılıman hava etkisini göstermektedir. Yağış ilkbahar ve kış aylarında fazladır. Ekime oldukça elverişli toprakların% 53'ü ormanlarla ve % 10'u çayır ve meralarla örtülüdür.

ÇANAKKALE'DE ADALAR

Bozcaada

Büyükada

Değirmencik Adası

İncirli Adası

Küçükada

Tavşan Adası

Taş Adası

Gökçe Adası

Yılan Adası

Sıçan Adası

ÇANAKKALE'DE GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER NELERDİR?

Gökçeada: 1923 yılında Lozan Antlaşması'na göre 22 Eylül 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlanmıştır. Adada asırlık ağaçlar, tarihi çamaşırhane ve ilkokul binaları görülmeye değerdir. Gökçeada'da bulunan Rum köyü Tepeköy koruma altına alınmıştır.Marmaros Şelalesi'de burada bulunmaktadır. Şifalı çamur banyoları ve plajları ile her yıl binlerce turisti kendine hayran bırakmaktadır. Gökçeada'da bulunan Zeytinli Köyü koruma altına alınmıştır. Bu yerde üretilen rezene, şarap ve ısırgan otu ile lezizi yemekler yapılmaktadır.

Bozcaada: Çanakkale'nin en çok turist akınına uğrayan ilçelerinden biridir. Orman ve Yüksek tepeler bulunmayan adada, önemli tarihi alanlar mevcuttur. Ege'de Türklerin eline geçen ilk ada olmuştur.Şarap Fabrikaları, Rüzgar Santrali, Bozcaada Bağları, Alaybey Cami, Kimisis Teodoku Rum Ortodoks Kilisesi, Göztepe, Habbele, Çamlık piknik alanı,Namazgah Çeşmesi, Ada Evleri, Bozcaada Yerel Tarih Araştırma Merkezi, Tuz Burnu, Köprülü Mehmet Paşa Cami, Ayazma Yat Limanı, Mermer Burnu, Polente Deniz Feneri adada mutlaka görülmesi gereken yerlerdir.

Bozcaada Kalesi: Kim tarafından ve ne zaman yapıldığı bilinmemektedir. Kale Fatih Sultan Mehmet tarafından onarılmıştır. Kalenin iki kapısı vardır. İçerisinde revir, cami, zindan, kışlak ve tarihi ve etnografik eserlerin sergilendiği bir sergi bulunmaktadır.

Troya: Dünya'nın en ünlü antik kentlerinden biridir. Homeros'un İlyada ve Odyseia destanında Troya'dan bahsedilmesi önemini daha da arttırmıştır. Stratejik konumundan dolayı saldırılara uğramıştır. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer almaktadır.

Assos: Volkan konisi üzerine konumlandırılan kent, 4 km. uzunluğundaki surlarla çevrilidir. Kısmen restore edilmiş tiyatro bulunmaktadır ve bu tiyatro5000 kişiliktir. Assos günümüzde rağbet gören tatil beldesidir.

Kaz Dağı: İklimi, coğrafi konumu, kültürü, mitolojisi ve ekosistemi ile oldukça önemlidir. Antik yerleşim alanı olan Kaz Dağı, Kaz Dağı'nda halen geleneksel yaşam biçimlerini bozmadan devam ettiren Türkmen köylüleri bulunmaktadır.Afrodit'in güzel seçildiği, tarihte bilinen ilk güzellik yarışmasının yapıldığı Ayazma'da halen her yıl Ağustos ayında bu geleneksel devam ettirilip Kaz Dağı Güzeli seçilmektedir. Göletleri, su kaynakları, tarihi yapıları ve doğal güzellikleri ile görülmesi gereken yerler arasındadır.

Apollon Smintheus Kutsal Alanı: Eski adıyla Külahlı olarak bilinmektedir .Homeros'un İlyada Destanı'ndan alan kabartmaları yanında mimarî tasarım ve stili ile dikkatleri üzerinde toplar.

Çanakkale Şehitler Abidesi:1992 yılında Kültür Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen Abide'de bölgede şehit düşen 600 Türk askerinin adının yazdığı mozoleler bulunuyor.

ÇANAKKALE MEŞHUR YEMEKLERİ

Basma Helva

Papaz Yahni

Melki Köftesi

Çırpma

Patlıcan Kapama

Ispanak Çorbası

Midye Dolma

İncir Dolması

Metez

Peynir Helvası

ÇANAKKALELİ ÜNLÜLER

Onur Tuna

Hakan Hatipoğlu

Sinan Akçıl

Pelin Batu

Vatan Şaşmaz