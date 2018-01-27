Adaklar 'Mehmetler' İçin Kesildi

Adaklar 'Mehmetler' için kesildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin Bölgesine düzenlediği Zeytin Dalı Operasyonuna destek vermek amacıyla Gazi Albayrak isimli vatandaş, 5 adet atak kesti.

8 Şubat Mahallesi 94'üncü Caddede Gazi Albayrak isimli vatandaş, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin Bölgesinde yaklaşık bir hafta önce başlattığı 'Zeytin Dalı Operasyonuna' destek vermek ve operasyonların başarılı geçmesi için 5 adet adak kesti. Türk Bayrağı ve kurdelelerle süslenen adakların 4 tanesi Rabia işaretini simgeleyen tek bayrak, tek millet, tek devlet ve tek vatan için adanırken, 1 tane ise, sınır bölgesinde görev yapan Mehmetçik için kesildi. Çocuklar ise, giydikleri askeri üniformaları ve Türk bayraklarıyla adakların yanında bulunarak asker ağabeylerinin yanında olduklarını gösterdi. Albayrak ve yakınları, tekbirler ve dualar eşliğinde kesilen adakların ardından hep birlikte ellerini semada buluşturarak sınırda görev başında olan askerler için dualar etti.

"Askerimizin sağ salim dönemsi için dua ediyoruz"

Gazi Albayrak, askerlerin sadakası ve yapılan operasyonun başarılı geçmesi adına adakları kestiklerini belirterek, "Şuanda Afrin'de Zeytin Dalı Operasyonunu yapmakta bulunan askerimizin sadakası, operasyonun başarı ile gerçekleştirilip tüm askerimizin sağ salim Türkiye topraklarına dönmesi için bu adaklarımızı, Allah rızası için kesiyoruz. Cephedeki askerimizin de 80 milyonun yanı başında olduğunu ve dualarımızı eksik etmediğimizi bilmelerini isterim. Devletimizin ihtiyaç halinde, 15 Temmuz'da olduğu gibi kanımızla, canımızla tüm vatandaşlarımızın hazır ve nazır bulunduğumuzu beyan eder, devletimizin vermiş olduğu bu kararın destekçisi ve maddi manevi yanında olduğumuzu bildiririz. Son olarak devletimizin ve askerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun, bu millet sizinle gurur duyuyor" ifadelerini kullandı.