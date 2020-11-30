Adak orucu nedir, nasıl tutulur? Adak orucu farz mı, kefareti, niyeti nedir?

Adak orucu, Adak adamak, kişinin farz veya vacip cinsinden olup kendisine farz ya da vacip olmayan bir ibadeti yapacağına Allah'a söz vererek o ibadeti kendisine borç kılması demektir. Peki, adak orucu nedir, nasıl tutulur? Adak orucu niyeti nasıl yapılır? Adak orucu kefareti nasıldır? İşte adak orucu ile ilgili tüm ayrıntılar...

Adak kurbanı, bir olayın olması için adanan ve gerçekleşince de kesilen kurbandır. Adak orucu ise Adak adamak, kişinin farz veya vacip cinsinden olup kendisine farz ya da vacip olmayan bir ibadeti yapacağına Allah'a söz vererek o ibadeti kendisine borç kılması demektir. Peki, adak orucu nedir, nasıl tutulur? Adak orucu niyeti nasıl yapılır? Adak orucu kefareti nasıldır? İşte adak orucu ile ilgili tüm ayrıntılar...

ADAK ORUCU NEDİR, NASIL TUTULUR?

Adak adamak, kişinin farz veya vacip cinsinden olup kendisine farz ya da vacip olmayan bir ibadeti yapacağına Allah'a söz vererek o ibadeti kendisine borç kılması demektir.

Herhangi bir şart ve zamana bağlanmayan mutlak adaklar, adama anından itibaren ilk fırsatta yerine getirilmelidir. Bir şarta bağlı olan adakların ise, şartın gerçekleşmesi hâlinde yerine getirilmesi gerekir. Şart gerçekleşmeden adağın yerine getirilmesi geçersiz olup, şart gerçekleşince iade edilmesi gerekir. Belli bir zamana bağlı olan adak orucu o zamanda tutulmalıdır. Böyle bir oruca niyette, tutulacak orucun adak olduğunu açıkça belirleme şartı yoktur. Belli bir zamana bağlı olmayan adak oruçlar ise Ramazan ayı ile oruç tutmanın yasak olduğu günlerin dışında herhangi bir günde tutulabilir. Fakat bu orucun adak niyetiyle tutulması gerekir. Bu itibarla, adak orucu nasıl adanmışsa o şekilde tutulur. Yani, peş peşe tutulması adanmışsa ara vermeden tutulur, böyle bir kayıt yoksa ara verilerek de tutulabilir. Ancak oruç tutulması caiz olmayan günlerde tutulmaz.

ADAK ORUCU FARZ MI, VACİP Mİ, SÜNNET Mİ?

Adak orucu ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri de oruç adağının farz mı yoksa vacip mi, sünnet mi? sorusu. Bu yönde oruç adağının vacip olduğunu söylemek mümkündür. Özellikle farz ve vacip olmayan bir ibadeti yapacağına dair Allah'a Söz vermek suretiyle, o ibadetin kendisine borç kılınması olarak dile getirilebilir. Bu durum Ramazan ayı ve orucun yasak olduğu günlerin dışında herhangi bir zaman gerçekleştirilebilir. Zira adaklar herhangi bir şart ve zamana bağlanmaz. Kişi ne zaman Adak konusunda Allah'a Söz vermek suretiyle kendisine bunu borç kılarsa o zaman orucu tutabilir. Bu yönde şart yerine gelmesi ile beraber vacip olan oruç adağı olabilir.

ADAK ORUCUNA NASIL NİYETİ EDİLİR?

Adak orucunda önemli olan Allah'a karşı verilen söz ve şartın yerine gelmesi ile beraber niyetin gerçekleştirilmesidir.

Adak orucu niyeti, Niyet ettim Allah rızası için üzerime almış olduğum adak orucunu tutmaya, şeklinde niyet edilir.

ADAK YERİNE YEMİN KEFARETİ (PARA) VERİLEBİLİR Mİ?

Hadis-i şerifte şu üç husus bildiriliyor:

1- Nezrim olsun der de, neyi adadığını söylemez ve niyet etmezse yemin kefareti verir.

2- İyileşirsem, bir şişe şarap içeceğim diyen, şarap içmez ve yemin kefareti verir veya filancayı öldürmek, Allah için nezrim olsun deyince, öldürmeyip, yemin kefareti verir.

3- Her sigara içişte bin dolar sadaka vereceğim diyen, bir defa yemin kefareti verir.

Adak kefareti ile ilgili meseleler şöyledir:

Bir kimse, vallahi Allah rızası için oruç tutayım diyerek, hem adak, hem yemin olmasını niyet ederse, hem yemin, hem de adak olur. Bu orucu bozarsa, hem kaza, hem de yemin kefareti gerekir.

Hâsıl olmasını istemediği bir şeyi şart ederse, istemediği şey hasıl olunca, oruç, sadaka, nafile namaz gibi adaklarını isterse yapar. İstemezse, yapmayıp, yemin kefareti verir. Mesela, Ali ile konuşursam, Allah için yüz lira sadaka nezrim olsun der de, Ali ile konuşursa, isterse, sadakayı verir, isterse vermeyip, yemin kefareti verir. Yahut falancanın çantasını çalarsam, bir ay oruç nezrim olsun derse, çalmadan oruç tutar veya yemin kefareti verir. (Tahtavi)

Hastam iyi olursa, Allah için şu kadar sadaka vermek ve sevabını seyyid Ahmed Bedevi hazretlerine bağışlamak nezrim olsun derse, hasta iyi olmadan önce nezrini yapması caiz olmaz. Hasta iyi olduktan sonra yapması lazım olur. (Tahtavi)

Ya Rabbi, hastamı iyi edersen, şu türbenin yanındaki fakirlere şu parayı senin için adak ettim. Sadaka sevabını da bu Velinin ruhuna bağışladım, demek caizdir.

Şarta bağlı olarak Evliyaya adak yapmak da, kendini, günahı çok, dua etmeye yüzü yok bilerek, mübarek birini vesile edip, Allahü teâlâya yalvarmak demektir. Mesela (Hastam iyi olursa veya şu işim meydana gelirse, sevabı (Seyyidet Nefise) hazretlerine olmak üzere, Allah için, üç Yasin okumak veya bir koyun kesmek nezrim olsun) deyince, bu dileğin kabul olduğu çok tecrübe edilmiştir. Burada, Allahü teâlâ için Kur'an-ı kerim okunup veya koyun kesip, sevabı seyyidet Nefise hazretlerine bağışlanmakta, onun şefaati ile, Allahü teâlâ, hastaya şifa vermekte, kazayı, belayı gidermektedir. Koyunu mezar başında kesmek haramdır. Hiçbir mezarın yanında kesmemelidir. Puta tapanların put yanında kesmelerine benzememelidir. İbnibidin'in, nafile namazları adak yaparak kılmayı anlatırken bildirdiği hadis-i şerife göre, bir dilek için adak edilen bir ibadet, o dileği hasıl etmez. Bu ibadet, o dileğin hasıl olması için yapılmaz. Allahü teâlâ, o ibadetten dolayı veya sevdiği bir kuluna yapılan bir iyilikten dolayı, merhamet ederek, o dileği kabul ve ihsan etmektedir.

2021 DİYANET ADAK KURBANI VEKALETLERİ NE KADAR?

Adak kurbanı fiyatlarını, Türkiye Diyanet Vakfı 2020 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içi 975, yurt dışı 825 TL olarak belirlediklerini açıkladı.