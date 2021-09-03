"Ada treni" yeniden hizmet vermeye başladı
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"Ada treni" yeniden hizmet vermeye başladı

'Ada treni' yeniden hizmet vermeye başladı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel

"Ada treni" olarak bilinen ve hat yenileme çalışmaları tamamlanan Adapazarı-Pendik arasında yolcu taşıyacak trenler, yeniden hizmette.

"Ada treni" olarak bilinen ve hat yenileme çalışmaları tamamlanan Adapazarı-Pendik arasında yolcu taşıyacak trenler, yeniden hizmette.

Mithatpaşa İstasyonu'nda Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve Sakarya Büyükşehir Belediye yetkililerince karşılanan tren, Adapazarı Garı'ndan yolcu almaya başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Ada Treni'nin kentin simgelerinden birisi olduğunu belirtti.

Seferlerin yeniden başlatılması için Bakanlık ve TCDD ekiplerinin yoğun çalışma yürüttüğüne işaret eden Yüce, Büyükşehir Belediyesi olarak da üzerlerine düşeni fazlasıyla yapmaya çalıştıklarını anlattı.

Büyük özveri ve kararlılık sonunda hasretin sona erdiğini aktaran Yüce, "Test sürüşleri tamamlandı ve sonunda trenimiz Adapazarı Garı'na geldi. Her birimizin gençliğinde, çocukluğunda, hayatının mutlaka bir noktasında hatırası olan tren, Adapazarı'ndan yolcu taşımaya başladı." ifadelerini kullandı.

Günde karşılıklı 5 sefer

İşletmeciliği TCDD Taşımacılık AŞ. tarafından yapılan trenler, bir süredir Mithatpaşa-Pendik arasında işletiliyordu.

TCDD'nin Mithatpaşa-Adapazarı hat kesiminde yaptığı altyapı çalışmalarıyla katener hattında (elektrik telleri) 65 direk ve 4 bin metre tel yenilendi. Bazı kesimlerde ray değiştirme işlemleri tamamlandı.

Yolcu memnuniyeti, hızlı ve konforlu ulaşım için başlatılan elektrifikasyon sistemleri de iyileştirilip hizmete alındı.

Ada trenleri, Adapazarı-Pendik arasında 296 yolcu kapasiteli 4 pulman vagonla, günde karşılıklı 5 sefer yaparak 10 istasyonda hizmet verecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

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