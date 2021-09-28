Ada Masalı 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ada Masalı yeni bölümde neler olacak? 16. bölümde neler olacak, fragmanı çıktı mı?

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ADA MASALI 16. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Henüz yeni bölüm fragmanı çıkmadı. Bugünkü bölümden sonra 16. bölüm fragmanı yayınlanacak.

ADA MASALI 15. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

ADA MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Haziran ve Poyraz'ın aşkları bu kez büyük bir sınavın eşiğindedir. Zeynep ve Aliye'nin bu aşkın karşısında daha da şiddetle durmaları işleri zorlaştırmaktadır. Haziran, bu aşk yüzünden Poyraz'ın babaannesiyle arasının bozulmasını istemez, Poyraz da Haziran'ın annesiyle bağlarını koparmasını istemez. Bu sebeple Poyraz, Zeynep'in, Haziran da Aliye'nin kalbini kazanmalıdır mutlaka… Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

İdil büyük bir yıkım içindedir. Batu ise aslında halinden memnundur. Ta ki hayatı beklenmedik bir misafirin gelişiyle kararana dek. Yaşadıkları bütün sıkıntılara rağmen Poyraz ve Haziran bir düşmana yardım ederken bulacaklardır kendilerini.

Öfkesi bir türlü dinmeyen Biricik, Melisa'ya bir darbe daha vurmaya hazırlanmaktadır. Alper de bir karar verme aşamasına yaklaşmaktadır adım adım… Vicdan azabıyla ezilen Melisa her şeyi kaybetmeye razı gelecektir ikisi için.

Başkalarının mutsuzluğu üzerine bir mutluluk kurmamaya çalıştıkça acı çeken Haziran ve Poyraz, bir arada kalmayı başarabilecek mi? Yoksa iki sevgili için tek bir çare mi kalmıştır? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

ADA MASALI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Aşk hikayesini konu alacak olan dizinin başrollerini Alp Navruz, Ayça Ayşin Turan gibi önemli isimler paylaşırken dizide aynı zamanda İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz ve Bedia Ener gibi önemli oyuncular yer almakta. Ali Bilgin yönetmenliğindeki yeni dizinin yapımı ise Ay Yapım tarafında. Doğa ve tarihi bakımdan ilgi çeken İzmir'de çekilecek olan dizide çekimler öncesi hazırlıklar son aşamaya geldi.

ADA MASALI KONUSU NEDİR?

Star'ın yeni dizisi 'Ada Masalı' yakında seyircisi ile buluşacak. Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un başrolü paylaştığı Ay Yapım'ın yeni romantik yaz dizisi 'Ada Masalı'nın ilk tanıtımı yayınlandı. Sımsıcak bir başlangıcın ilk sinyallerinin verildiği tanıtım, sosyal medyada da büyük beğeni topladı. Tanıtımda, ilk kez bir projede bir araya gelen Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un uyumu dikkat çekti. Yaz aylarına romantik hikayesiyle damga vuracak Star'ın yeni dizisi 'Ada Masalı'nın ilk tanıtımı yayınlandı. Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'u buluşturan 'Ada Masalı'nın ilk tanıtımı, sımsıcak bir başlangıcın sinyallerini verirken sosyal medyada da büyük beğeni topladı. Birbirine zıt iki karakterin arasında doğacak aşkı konu alan 'Ada Masalı', herkesi ekran başına kilitleyecek.

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