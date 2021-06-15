Ada Masalı 1. bölüm fragmanı izle! STAR TV Ada Masalı 1. Bölümü ile başlıyor! Ada Masalı izle!

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Ada Masalı dizisi STAR TV ekranlarında 39. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 1. Bölüm ile izleyici karşısına geçecek. ! STAR TV Ada Masalı 1. Bölümü ile başlıyor! Ada Masalı yeni sezon fragmanı yayınlandı. Ada Masalı 1. Bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ADA MASALI 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

ADA MASALI 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Haziran, ne zamandır hayalini kurduğu Tokyo'daki pozisyon için patronu Doygun'la görüşmeye gider. Ancak hayalindeki terfiyi almak için patronuna bir konuda yardım etmesi gerekecektir: Kırlangıç Adası'na gidip arsasını satmamak için direnen, Ada'nın da gelişiminin önünü tıkayan huysuz adamın bir açığını bulmalıdır. Haziran, bahsedilen araziye gittiğinde Poyraz'la tanışır. Poyraz onu turist kafilesiyle beraber fabrikadan atmaya çalışır. Daha ilk andan birbirlerine gıcık olurlar. Bu sırada Haziran patronun ihtiyacı olan bilgiye ulaşır. Çok sevdiği İstanbul'a dönmek için sabırsızlanırken yıllardır görmediği teyzesiyle karşılaşır. Vapuru da kaçırınca mecburen Ada'da kalırlar. Ne olduğunu anlayamadan kendisini Poyraz'la dans yarışmasında dans ederken bulan Haziran çok geçmeden patronu tarafından yanlış yönlendirildiğini öğrenir. Dahası istemeden zarar verdiği kişinin Poyraz olduğunu anlar. Neden olduğu zararı düzeltmeyi kafasına koyan Haziran, Poyraz'a bir teklifle gider.

ADA MASALI DİZİSİNİN KONUSU

Star'ın yeni dizisi 'Ada Masalı' yakında seyircisi ile buluşacak. Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un başrolü paylaştığı Ay Yapım'ın yeni romantik yaz dizisi 'Ada Masalı'nın ilk tanıtımı yayınlandı. Sımsıcak bir başlangıcın ilk sinyallerinin verildiği tanıtım, sosyal medyada da büyük beğeni topladı. Tanıtımda, ilk kez bir projede bir araya gelen Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un uyumu dikkat çekti. Yaz aylarına romantik hikayesiyle damga vuracak Star'ın yeni dizisi 'Ada Masalı'nın ilk tanıtımı yayınlandı. Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'u buluşturan 'Ada Masalı'nın ilk tanıtımı, sımsıcak bir başlangıcın sinyallerini verirken sosyal medyada da büyük beğeni topladı. Birbirine zıt iki karakterin arasında doğacak aşkı konu alan 'Ada Masalı', herkesi ekran başına kilitleyecek.

ADA MASALI DİZİ OYUNCULARI

Son dönemin beğenilen, başarılı oyuncuları Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un başrolleri paylaştığı dizinin yönetmenliğini Ali Bilgin üstlenirken senaryosunu ise Yeşim Çıtak ve Yelda Eroğlu kaleme alıyor. Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda; İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz ve Bedia Ener gibi önemli isimler yer alıyor.