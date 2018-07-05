Skandal Açıklamalarıyla Tepki Toplayan Müslim Gündüz Kimdir? İşte Hakkında Merak Edilen Tüm Detaylar

Provokatör Müslüm Gündüz, "Kemalistler bizi iyi, biz onları iyi tanırız. Ya biz gideceğiz bu memleketten ya da onlar gidecek" açıklamasıyla büyük tepki topladı. Peki söylediği skandal sözlerle gündeme oturan Müslüm Gündüz kimdir? Neler yapmıştır? İşte hakkındaki tüm detaylar.

MECBUR KALDIKLARINDA ŞİDDETE BAŞVURACAKLARINI AÇIKLAMIŞLARDI

1990'lı yıllarda Aczmendiler sivri fikirleri ile kamuoyunda çok ortaya çıkmışlar, liderleri televizyon kanalları ve gazetelerde açıklamalar yapmıştı. Cami çıkışlarında tef çalarak protesto eylemleri yaptılar. Devleti açıkça tehdit etmeleri, mevcut rejimi islami olmamakla suçlamaları ve bu uğurda mecbur kalmaları halinde şiddete başvuracaklarını açıklamaları ile diğer gruplardan ayrılırlar. Atatürk karşıtlıklarıyla bilinirler.

"GELECEĞİZ TÜRKİYEYİ ALACAĞIZ"

Müslüm Gündüz, 12 Haziran 1996 akşamı HBB televizyonunda laik demokratik rejime karşıtlığını açıklamıştı. Gündüz, bu programda, "Kemalizm bir dindir. Allah'ı Mustafa Kemal, peygamberi İsmet İnönü'dür. Demokrasi dinsizliktir. Laiklik de öyledir. Geleceğiz Türkiye'yi alacağız. Hiç Merak etmeyin. demiştir. Ekim 1996 tarihinde Milliyet'e verdiği mülakatta da Laik ve demokratik rejimin sonunda yıkılacağını ve şeriatın getirileceğini, ordunun günü geldiğinde bunu durdurmaya gücünün yetmeyeceğini, çok kan aksa da bir aşamadan sonra İran'da olduğu gibi istenilen sonucun elde edileceğini açıkladı.

GÜNDÜZ'ÜN BASILMASI VE TUTUKLANMASI

Gündüz, 29 Aralık 1996 tarihinde televizyon kanalları ve basın muhabirleri eşliğinde, iki yıl hüküm giydiği davada tutuklanması amacıyla Kadıköy'de bir evde polis tarafından basıldı. Yazar Hüseyin Üzmez'e ait evde tutuklanması için basıldığında Fadime Şahin isimli bir kadın ile gayrı meşru bir ilişki içinde olduğu ortaya çıktı. Tutuklama esnasındaki uygunsuz kıyafetleriyle görüntüleri televizyon kanallarında yayınlandı. Basında ve televizyonlarda tutuklanması Fadime Şahin isimli kadınla basılması şeklinde duyuruldu. Bu konu basın yayında yayınlandı.