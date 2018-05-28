Acun Ilıcalı Yunan Takımından Rodanthi'nin Hilmi Cem'den Hoşlandığını Açıkladı

Survivor'ın dün akşam yayınlanan ve tartışmaların eksik olmadığı son bölümde Hilmi Cem'i yakından etkileyen bir olay yaşandı. Acun, Yunan takımındaki Radanthi Kaparo'nun Hilmi Cem'den hoşlandığını söyledi.

KONSEYE DAMGA VURAN AŞK AÇIKLAMASI

'Yunan takımından senden hoşlanan birisi var' sözüyle başlayan Ilıcalı'nın açıklamaları herkesi kahkahaya boğdu. Acun Ilıcalı, Survivor'daki aşk olayını anlatarak, "Türkiye Yunanistan Survivor oyununda, Yunan bir yarışmacı senden çok etkilenmiş. Kendisi bana 'Acaba ne zaman Türkiye'yle tekrar oyun oynayacağız' diye sordu. Sonradan olayıçözdüm. Sen dikkat etmiş olamazsın belki sen de görmüşsündür. Yakında yeniden Yunanistan ile oyun oynayacağız. Bu konuyu biz sonra konuşacağız seninle. O oyunda sen de görmüş olursun. İstersen sen bir kıyafet giy, o da giysin birbiriniz tanımış olursunuz. Eğer takımlar arası oyun olursa karıştırma. İsmi Rodanthi. Tabi o oyuna kadar elenmiş olmazsa' şeklinde konuştu.

UTANCINDAN KONUŞAMADI

Acun Ilıcalı'nın bu sözleri karşısında ise Hilmi Cem kahkahalara boğuldu. Utandığı görülen başarılı yarışmacı sadece 'Kim acaba pek hatırlamıyorum' demekle yetindi.