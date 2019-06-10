Acun Ilıcalı, Yemekteyiz'de Onur Büyüktopçu'nun yerine gelecek ismi duyurdu
Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından TV8'de yayınlanan Yemekteyiz programını Onur Büyüktopçu yerine Seda Sayan'ın sunacağını açıkladı.
TV8 ekranlarının sevilen yarışması Yemekteyiz'in sunucusu değişti. Acun Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Yemekteyiz'i gelecek sezondan itibaren Seda Sayan'ın sunacağını duyurdu.
AYRILDIĞINI DOĞRULAMIŞTI
Son günlerde Yemekteyiz programının sunucu Onur Büyüktopçu'nun sunuculuğu bıraktığı ve programdan ayrıldığı ile ilgili dedikodular sosyal medya üzerinden sıkça gündeme geldi. Konu hakkında hakkında açıklama yapan Onur Büyüktopçu, yarışmadan ayrıldığını doğrulamıştı.
"HEYECANLA BEKLİYORUZ"
Bunun üzerine yeni sunucunun kim olacağını ise TV8'in sahibi Acun Ilıcalı duyurdu. Ilıcalı, Instagram hesabından Seda Sayan'ın fotoğrafını paylaşarak"Seda Sayan Yemekteyiz yarışmasının önümüzdeki sezon sunucusu olacak, heyecanla bekliyoruz" dedi.
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Onur bey yoksa yemekteyizi izlemiyoruz.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Baska kimse yokmuydu onur on numara adamdi hayatta izlemem artik.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Onur büyük topçu yoksa yemekteyizi izlemiyoruzCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Seda Sayan bütün iyi giden programlarda kendine yer buluyor. Ne torpilli kadın. . . Esra Erol un evlilik programı ilkti, güzeldi çoğalinca cıvıttılar ve bitti.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Tam anlamıyla iş mahalle programına dönecek desenize :)Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır