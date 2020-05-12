Acun Ilıcalı, "Türkiye'ye dönüyor, karantinada kalacak" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı
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Acun Ilıcalı, "Türkiye'ye dönüyor, karantinada kalacak" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı

Acun Ilıcalı, program çekimleri için bulunduğu Dominik Cumhuriyeti'nde İstanbul'a döneceği ve korona tedbirleri kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtta 14 gün gözetim altında tutulacağı iddialarına yanıt verdi. Ilıcalı, "Türkiye'ye döneceğim haberi yanlış, bölgedeki vatandaşlarımız ve ekibimizin bir kısmını Türkiye'ye yolluyoruz" dedi.

Acun Ilıcalı, 'Türkiye'ye dönüyor, karantinada kalacak' iddialarıyla ilgili açıklama yaptı
12.05.2020 19:15 | Son Güncelleme: 12.05.2020 19:39

AA'dan geçen habere göre, Survivor 2020 yarışma programının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan yapımcı Acun Ilıcalı ve ekibin bir kısmı, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla 14 Mayıs'ta İstanbul'a gelecek ve Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda 14 gün karantinada tutulacağı iddia edilmişti.

Acun Ilıcalı'nın sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre, Survivor'dan elenen yarışmacılar, program ekibinin bir kısmı ve bölgedeki Türkler, yarın Türkiye'ye dönmek üzere yola çıkacak.

ACUN ILICALI DÖNMÜYOR, EKİBİ İSTANBUL'A GELECEK

Acun Ilıcalı ise Türkiye'ye dönmeyecek ve Dominik'te kalmaya devam edecek. Yurt dışından yapılan tahliyeler kapsamında Ilıcalı ve ekibi de Türkiye'ye dönüyor. "Survivor 2020" yarışma programının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan Survivor ekibi ile bölgedeki vatandaşları tahliye edecek THY uçağı, 14 Mayıs'ta İstanbul'a iniş yapacak.

Acun Ilıcalı, 'Türkiye'ye dönüyor, karantinada kalacak' iddialarıyla ilgili açıklama yaptı

KYK YURDUNDA 14 GÜN KALACAKLAR

Dominik Cumhuriyeti'nden tahliyesi planlanan yaklaşık 250 Türk vatandaşı KYK yurtlarında 14 gün gözlem altında tutulduktan sonra Kovid-19 bulgusuna rastlanmaması durumunda evlerine uğurlanacak.

Acun Ilıcalı, 'Türkiye'ye dönüyor, karantinada kalacak' iddialarıyla ilgili açıklama yaptı
Haber Yorumları (1)
AZYAZAR: Haberi okumak için değil sadece bu yorumu yazabilmek için girdim. Her gün bir acun haberi yapmak zorunda mısınız? Bu iş için özel maaş mı alıyorsunuz? nedir bu adamı her gün gözümüze sokmanız ya? kustuk artık tamam
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