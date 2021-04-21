Acun Ilıcalı tarafından kovulduğu söylenen Furkan Dede'nin ayrılık sebebi belli oldu

TV8 ekranlarından yayınlanan Survivor Ekstra'nın sunucusu Furkan Dede'nin Acun Ilıcalı tarafından kovulduğu iddiaları gerçek dışı çıktı. Başarılı sunucunun rahatsızlığı sebebiyle yayına ara verdiği öğrenildi.

TV8 ekranlarından izleyici ile buluşan Survivor Ekstra'nın başarılı sunucusu Furkan Dede, bu hafta ekrana gelen bölümlerde programa çıkmayarak merak konusu haline gelmiş, öyle ki Acun Ilıcalı tarafından kovulduğu bile iddia edilmişti.

YAKINDA İŞİNİN BAŞINA GEÇECEK

Ancak magazin gündemine düşen iddianın gerçek dışı olduğu ortaya çıktı. Bir süredir bel rahatsızlığı yaşayan Furkan Dede'nin ağrıları nedeniyle programa ara verdiği öğrenildi. Tedavi aşamasında olan Dede'nin yakın zamanda işinin başına geçeceği açıklandı.