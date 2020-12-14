Acun Ilıcalı, Reynmen ve Berkcan Güven ile lüks araba alma iddiasına girdi
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Acun Ilıcalı, Reynmen ve Berkcan Güven ile lüks araba alma iddiasına girdi

14.12.2020 08:16 | Son Güncelleme: 14.12.2020 08:38

Acun Ilıcalı, Exxen platformu için program sunacak olan fenomen Berkcan Güven ve Reynmen'le yaptığı canlı yayında son model araba almak için iddiaya girdi.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın Exxen platformu için yapacağı içerikler yavaş yavaş belli olmaya başladı. İçeriklerden birinde de sosyal medya fenomenleri Berkcan Güven ve Reynmen yer alacak.

SON MODEL ARABA İÇİN İDDİAYA GİRDİLER

Reynmen, Berkcan Güven ve Acun Ilıcalı TikTok uygulaması üzerinden canlı yayın yaparak yayınlanacak programla ilgili bilgi verdiler. Sohbetin arasında Acun Ilıcalı ve Reynmen canlı yayında iddiaya girdi. Reynmen ve Berkcan'ın yapacağı program Exxen'in en çok izlenen yayını olursa Acun Ilıcalı, Reynmen ve Berkcan'a istedikleri lüks otomobili alacak. Fakat tam tersi olursa Reynmen ve Berkcan, Acun Ilıcalı'ya istediği arabayı alacak.

Ilıcalı, iddiayı kazanırsa çok pahalı bir araba istemediğini ancak kaybederse de fenomenleri istediği aracı kesin alacağını söyledi.

Acun Ilıcalı, Reynmen ve Berkcan Güven ile lüks araba alma iddiasına girdi
Acun Ilıcalı, Reynmen ve Berkcan Güven ile lüks araba alma iddiasına girdi
Acun Ilıcalı, Reynmen ve Berkcan Güven ile lüks araba alma iddiasına girdi
Haber Yorumları (2)
NGNGNGN: bi defolup gidin pislik görgüsüzler. . .
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TESPİT: adamlar beleş reklamı da yaptı şu haber çıkmamış olsa bu olaydan kimin haberi olurdu. . . yinede izlemicem daha büyük sorunlarım var benim. . .
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