Acun Ilıcalı'nın Survivor'dan ayrılmasını istediği Çağrı Atakan, gözyaşları içinde 1 hafta süre istedi
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Acun Ilıcalı'nın Survivor'dan ayrılmasını istediği Çağrı Atakan, gözyaşları içinde 1 hafta süre istedi

10.03.2021 00:24 | Son Güncelleme: 10.03.2021 08:33

Rakip takım oyuncusu ile yaşadığı kavga sonrası kendisini uyaran sunucu Murat Ceylan'a hoş olmayan sözler sarf eden Çağrı Atakan'a, Acun Ilıcalı'dan beklenmedik bir çıkış geldi. Ilıcalı'dan, "Yarışmayı bırakıyorum dersen mutlu olurum" diye tepki alan Atakan, gözyaşları içinde ünlü televizyoncudan kararını açıklamak için bir hafta süre istedi.

Survivor'ın dün akşam ekrana gelen bölümünde, yarışmacı Çağrı Atakan, rakip takım oyuncusu ile yaşadığı tartışma sonrası kendisini uyaran sunucu Murat Ceylan'a, "Ne yeter, sana ne" diyerek tepki gösterdi. Uzun bir süre sakinleştirilemeyen Atakan, veda konseyinde Acun Ilıcalı tarafından beklenmedik bir çıkışla karşılaştı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE 1 HAFTA SÜRE İSTEDİ

Sunucu Ceylan'a sarf ettiği hoş olmayan sözleri ve yarışmacılarla sık sık yaşadığı kavgaları yüzünden sabrı taşan Ilıcalı, Atakan'a, "Ben arkadaşıma yapılan bu hareketi kabul etmiyorum. Şimdi yarışmayı bırakıyorum dersen mutlu olurum." ifadesinde bulundu. Ünlüler ve gönüllüler takımının karşısında ünlü televizyoncudan hiç beklemediği bir tepki ile karşılaşan Çağrı Atakan ise kararını vermek üzere 1 hafta süre istedi. Yarışmacıların da Acun Ilıcalı'nın tepkisi sonrası şoke olduğu veda konseyinde Çağrı Atakan, gözyaşlarını tutamadı.

Acun Ilıcalı'nın yarışmadan ayrılmasını istediği Çağrı Atakan, gözyaşları içinde 1 hafta süre istedi

"BÜYÜK İHTİMALLE DİSKALİFİYE OLDU"

Yarışmanın yeni bölümünden önce yayınlanan fragmanı sonrası Survivor Panaroma'da, Çağrı ve Acun Ilıcalı arasında yaşanan olay konuşulmuştu. Programda söz alan Mert Öcal, Çağrı için "Büyük ihtimalle diskalifiye oldu, Acun abi öyle bir şey söyledi ki yarışmayı bırakmak zorunda gibi" demişti.

Acun Ilıcalı'nın Survivor'dan ayrılmasını istediği Çağrı Atakan, gözyaşları içinde 1 hafta süre istedi

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Haber Yorumları (34)
JOHN WİCK: bizim 5 yaşındaki çocuk seviyor bunu , düşün yani ortadaki kaliteye
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TELLİ MASKE: Kırmızı kart gösterdim çık diyemiyo kendisin çıkmasını bekliyo adamda bir hafta daha oynayayım diyo var gidiyolar sonuç aynı yan hakeme gider yapmış futbolun hali
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YUSUF: Bu acunun televizyonu mu varmış.?
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