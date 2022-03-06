Acun Ilıcalı'nın sağ kolu Alpay Kazan vefat etti - Haberler

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Acun Ilıcalı'nın sağ kolu Alpay Kazan vefat etti

Haberler.com, Zehra Yaşık - Magazin
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Acun Ilıcalı'nın sağ kolu Alpay Kazan vefat etti

Acun Ilıcalı'nın sağ kolu olan Alpay Kazan hayatını kaybetti. Acı haberi Hakan Hatipoğlu sosyal medyadan duyurdu.

Acun Medya Genel İdari Koordinatörü Alpay Kazan hayatını kaybetti. Kazan'ın ölüm haberini sosyal medya hesabından duyuran eski Survivor yarışmacısı Hakan Hatipoğlu paylaşımında, cenazenin 7 Mart 2022 pazartesi saat 17.00'da Şakirin Camii'den kalkacağını belirtti.

"BAŞIMIZ SAĞOLSUN"

Acı haberi Hakan Hatipoğlu sosyal medyadan duyurarak "Başımız sağolsun Alpay Kazan'ı kaybettik. Mekanı cennet olsun" sözleriyle duyurdu. Acun Ilıcalı'nın çok yakını olan Alpay Kazan için Fenerbahçeli taraftarlar da peş peşe başsağlığı mesajı yayınladı.

Acun Ilıcalı'nın sağ kolu Alpay Kazan vefat etti

Acun Ilıcalı'nın sağ kolu Alpay Kazan vefat etti

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Hakan Hatipoğlu, Acun Ilıcalı, Acun Medya, Survivor, Vefat, Magazin, Haberler

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