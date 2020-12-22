Acun Ilıcalı'nın Exxen'i fırtına gibi geliyor! İki program daha açıklandı

1 Ocak 2021'de yayına başlayacak Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu Exxen, yeni dizi ve programlarının duyurularını arka arkaya yapmaya devam ediyor. Programlardan biri Kirli Çamaşırlar olurken diğeri de ünlü oyuncu Enis Arıkan'ın sunacağı eğlence programı olacak.

Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu Exxen, yayın hayatına başlamak için gün sayıyor. 1 Ocak'ta izleyiciyle buluşacak olan Exxen'in yapımları da art arda açıklanmaya devam ediyor.

ENİS ARIKAN EXXEN'DE

Ünlü oyuncu ve sunucusu Enis Arıkan, Exxen'de sevenleriyle buluşacak. Exxen sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "Enis Arıkan ile kendinizi eğlencenin tam ortasında bulacaksınız! Bol kahkaha garantisi de bizden" ifadeleri kullandı.

1 OCAK'TA YAYINDA

Ünlü oyuncu Enis Arıkan ise, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, "C¸ok heyecanlıyız! 01.01.2021'de Exxen'deyiz! Emojileriniz bekliyorum..." notunu düştü.

KİRLİ ÇAMAŞIRLAR EXXEN'DE

Exxen'de duyurulan bir diğer program ise Kirli Çamaşırlar oldu. Ünlü YouTuber Orkun Işıtmak'ın sunacağı program için yapılan duyuruda, "Cesaret edemediğiniz her şey Kirli Çamaşırlar programında sorulacak" ifadeleri kullanıldı.