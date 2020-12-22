Acun Ilıcalı'nın Exxen'i fırtına gibi geliyor! İki program daha açıklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Acun Ilıcalı'nın Exxen'i fırtına gibi geliyor! İki program daha açıklandı

22.12.2020 00:31 | Son Güncelleme: 22.12.2020 01:08
Acun Ilıcalı'nın Exxen'i fırtına gibi geliyor! İki program daha açıklandı

1 Ocak 2021'de yayına başlayacak Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu Exxen, yeni dizi ve programlarının duyurularını arka arkaya yapmaya devam ediyor. Programlardan biri Kirli Çamaşırlar olurken diğeri de ünlü oyuncu Enis Arıkan'ın sunacağı eğlence programı olacak.

Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu Exxen, yayın hayatına başlamak için gün sayıyor. 1 Ocak'ta izleyiciyle buluşacak olan Exxen'in yapımları da art arda açıklanmaya devam ediyor.

ENİS ARIKAN EXXEN'DE

Ünlü oyuncu ve sunucusu Enis Arıkan, Exxen'de sevenleriyle buluşacak. Exxen sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "Enis Arıkan ile kendinizi eğlencenin tam ortasında bulacaksınız! Bol kahkaha garantisi de bizden" ifadeleri kullandı.

Acun Ilıcalı'nın Exxen'i fırtına gibi geliyor! İki program daha açıklandı

1 OCAK'TA YAYINDA

Ünlü oyuncu Enis Arıkan ise, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, "C¸ok heyecanlıyız! 01.01.2021'de Exxen'deyiz! Emojileriniz bekliyorum..." notunu düştü.

KİRLİ ÇAMAŞIRLAR EXXEN'DE

Exxen'de duyurulan bir diğer program ise Kirli Çamaşırlar oldu. Ünlü YouTuber Orkun Işıtmak'ın sunacağı program için yapılan duyuruda, "Cesaret edemediğiniz her şey Kirli Çamaşırlar programında sorulacak" ifadeleri kullanıldı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Arto Hande Erçel Seren Serengil Farah Zeynep Abdullah
Spor Samatta Ryan Babel Çağdaş Atan Mbaye Diagne Abdullah Avcı
Tüm Haberler Türk Almanya İngiltere Uyuşturucu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Acun Ilıcalı'nın Exxen'i fırtına gibi geliyor! İki program daha açıklandı | Haberler.com Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 01:22:02. #1.15#
title