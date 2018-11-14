Acun Ilıcalı'dan, Eser Yenenler'e İlginç Yorum: İbrahim ve Oğuzhan'ı Yedin Diyebilir miyiz?

Üç Adam programının bitmesinin ardından Eser Yenenler Show ile Acun Ilıcalı'nın kanalında talk show yapmaya hazırlan Eser Yenenler'e en büyük desteği Acun Ilıcalı, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç verdi.

ARTIK ÜÇ ADAM AYRI AYRI YOL ALIYOR

Ekran maceralarına Üç Adam olarak başlayan Eser Yenenler, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç bir noktadan sonra ayrıldılar ve kariyerlerini farklı kulvarlarda ayrı ayrı sürdürmeye karar verdiler.

Acun Ilıcalı

DOSTLUK BİTTİ HABERLERİNİ YALANLADILAR

Kısa bir süre önce dostluklarını bitirdiklerine dair çıkan haberleri de jet hızıyla yalanlayan üçlüden Eser Yenenler, TV 8 ekranlarında kendi adını taşıyan bir şov programıyla seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

ACUN ILICALI'DAN ESPRİLİ GÖNDERMELER

Acun Ilıcalı kendi sosyal medya hesabından bu programın başlayacağı haberini takipçilerine duyururken gündemdeki haberlere dair esprili göndermeler yapmadan da geçemedi.

İbrahim Büyükak - Eser Yenenler - Oğuzhan Koç

"İBRAHİM VE OĞUZHAN'I YEDİN Mİ?"

Ayrıca Ilıcalı, programla ilgili olarak ilk bölüm konukları İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'un da fikirlerini aldı. Acun, yayınladığı videoda Eser Yenenler'e gülerek "İbrahim ve Oğuzhan'ı yedin diyebilir miyiz?" dediği videoda esprili diyaloglar yaşandı.