Acun Ilıcalı, Ersin'in köpeği hakkında konuştu: Kötü haberi Yılmaz Erdoğan verdi Acun Ilıcalı, salı günü Survivor'dan elenen Ersin Korkut'a köpeğinin ölüm haberini veremedi. Acı haberi veremeyen Ilıcalı, Korkut'un kuzeni olan oyuncu Yılmaz Erdoğan'dan yardım istedi. Kuzenini telefonla arayan Erdoğan ise zor da olsa köpeğin ölüm haberini verdi.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020'nin Salı günü yayınlanan bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Futbol oyununda dizinden sakatlanan Ünlüler takımından Ersin Korkut, durumunun ağırlaşmasıyla yarışmaya veda etmek zorunda kaldı. Acun Ilıcalı, her daim köpeğine olan sevgisinden bahseden Ersin Korkut'a ölüm haberini veremeyince devreye Yılmaz Erdoğan girdi.

"ERSİN'E KÖTÜ HABERİ YILMAZ ERDOĞAN VERDİ"

Ersin'in elenmesinin ardından Instagram hesabından canlı yayın yapan Acun Ilıcalı, merak edilen sorulara cevap verdi. Ersin'in köpeğinden bahseden Ilıcalı şunları söyledi: "Ersin konusu hepimizi çok üzdü biliyorsunuz. Hiç de böyle bir şey yaşamamıştım şimdiye kadar. Karşımdaki kişinin bir haberi olmaması ve benim de söyleyemem. Onun da bu konuda çok coşkulu konuşması, gerçekten çok zor bir yayındı. Hayatta hepimizin başına zor şeyler geliyor. Ersin'e de bu haberi sevgili Yılmaz Erdoğan verdi. Kendisi de sağ olsun kabul etti.

"ERSİN ÇOK ÜZGÜN"

"Onların arasındaki bağ çok kuvvetli çünkü. Sevgili Yılmaz ona konuyu anlattı. Hayat böyle, bazı şeyleri kabul etmemiz gerekiyor. Ersin için çok farklı ve güzel bir Survivor oldu. Survivor'da karakterinizi kolay kolay gizleyemezsiniz. Gerçekten kalbiniz iyiyse bunu Tüm Türkiye'ye geçirirsiniz. Ben de teselliye gittim gece geç saatlerde. Ersin çok üzgün. Hayatta bazı şeyleri kabul edeceğiz. Sevdiklerimizi kaybediyoruz. Hepimizin başına geliyor bunlar. Üzgünüz."

"AĞLADIĞI VİDEO KÖPEĞİYLE İLGİLİ DEĞİL"

Ersin'in elendikten sonra gözyaşları içinde çekilen videosu hakkında konuşan Acun Ilıcalı, "Ersin tekrar gelsin konusu, gündemimize gelecek bir konu. Siz seviyorsunuz, biz seviyorsunuz neden olmasın? Ersin'in videosu 2 gün önce çekilmiş bir video. Elendikten sonra. Mess ile alakalı bir video asla değil. Onun altını çizelim. Elenmesiyle ilgili üzüntüsünü paylaşıyor" dedi.

VEDA SONRASI İLK PAYLAŞIMINI KÖPEĞİYLE YAPTI

Aldığı ölüm haberiyle yıkılan Ersin Korkut, ilk şoku atlattıktan sonra sosyal medya hesabı Instagram'dan Mess'le olan bir pozunu paylaşarak "Böyle bir sevgi görmek insanin acı gününde ne kadar değerli anlatamam. Siz ne güzel insanlarsınız..." dedi.

"GÖNÜLLERİN ŞAMPİYONUSUN"

Ersin Korkut'un elenmesinin ardından Yılmaz Erdoğan, Instagram sayfasından birlikte çekilen fotoğrafını paylaşarak "Yetenekli, azimli, iyi kalpli kuzenim benim! Gönüllerin şampiyonusun" notunu düştü.