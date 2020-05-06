Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
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Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi

Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
06.05.2020 10:14 | Son Güncelleme: 06.05.2020 10:26

Koronavirüs salgınından sonra alınan önlemlerin ardından Dominik'te mahsur kalan Acun Ilıcalı ve kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın sarmaş dolaş pozları ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı'nın kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, koronavirüs salgınından dolayı ülkeye giriş ve çıkışlar kapatıldığı için Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te mahsur kaldı. Bu süreyi sevgilisiyle geçiren Altunkaya, sosyal medya hesabından yeni fotoğraflarını paylaştı.

DOMİNİK'TE MAHSUR KALDILAR

Bir çocuğunun annesi Şeyma Subaşı ile tek celsede boşanan 50 yaşındaki Acun Ilıcalı, 20 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başladı. Koronavirüs salgınından önce Survivor çekimlerini yapan Acun Ilıcalı'nın yanına giden Altunkaya, ülkeye giriş ve çıkışlar kapatıldığı için Dominik'te mahsur kaldı.

SARMAŞ DOLAŞ POZ VERDİLER

Bu süreci birlikte geçiren Ayça ile Acun Ilıcalı, sarmaş dolaş pozlar vermeye başladı. İkilinin pozları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Fotoğrafı görenler ise "Artık aşklarını gizlemiyorlar" yorumunu yaptı.

İşte çiftin yeni pozları...

Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
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