Acun Ilıcalı, doğum gününde genç sevgilisiyle pozlarını paylaştı, ilk beğenenlerden biri de Şeyma Subaşı oldu
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Acun Ilıcalı, doğum gününde genç sevgilisiyle pozlarını paylaştı, ilk beğenenlerden biri de Şeyma Subaşı oldu

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Televizyoncu Acun Ilıcalı, 52. yaşını kızları, 22 yaşındaki sevgilisi ve çalışma arkadaşlarıyla kutladı. "Allah 3 kıtada kızlarımla doğum günü kutlamayı nasip etti" diyen Ilıcalı, Instagram'da içerisinde sevgilisiyle pozlarının da bulunduğu fotoğraflarını paylaştı. Fotoğrafları ilk beğenenlerden birinin de Şeyma Subaşı olması dikkat çekti.

29 Mayıs 1969 doğumlu ünlü medya patronu Acun Ilıcalı, yeni yaşını yakın çevresiyle kutladı. Instagram'da 13,5 milyon takipçisi bulunan Ilıcalı, doğum gününden kareleri de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

"ALLAH 3 KITADA DOĞUM GÜNÜ KUTLAMAYI NASİP ETTİ"

Ünlü televizyoncu, arasında hem kızları hem de kendisinden 30 yaş küçük sevgilisinin pozlarının olduğu fotoğrafları, "Allah 3 kıtada kızlarımla doğum günü kutlamayı nasip etti. Havada, karada, denizde pasta üflemekten nefesim kesildi. Kutlayan ve yanımda olan herkese teşekkürler" notuyla paylaştı.

Acun Ilıcalı, doğum gününde genç sevgilisiyle pozlarını paylaştı, ilk beğenenlerden biri de Şeyma Subaşı oldu

ŞEYMA, ACUN VE SEVGİLİSİNİN FOTOĞRAFINI BEĞENDİ

Fotoğraflarda Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın yer alması dikkat çekerken, bir diğer ayrıntı da Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın fotoğrafı beğenmesi oldu.

Acun Ilıcalı, doğum gününde genç sevgilisiyle pozlarını paylaştı, ilk beğenenlerden biri de Şeyma Subaşı oldu

İşte Acun Ilıcalı'nın paylaştığı fotoğraflar...

Acun Ilıcalı, doğum gününde genç sevgilisiyle pozlarını paylaştı, ilk beğenenlerden biri de Şeyma Subaşı oldu
Acun Ilıcalı, doğum gününde genç sevgilisiyle pozlarını paylaştı, ilk beğenenlerden biri de Şeyma Subaşı oldu
Acun Ilıcalı, doğum gününde genç sevgilisiyle pozlarını paylaştı, ilk beğenenlerden biri de Şeyma Subaşı oldu
Acun Ilıcalı, doğum gününde genç sevgilisiyle pozlarını paylaştı, ilk beğenenlerden biri de Şeyma Subaşı oldu
Acun Ilıcalı, doğum gününde genç sevgilisiyle pozlarını paylaştı, ilk beğenenlerden biri de Şeyma Subaşı oldu
Acun Ilıcalı, doğum gününde genç sevgilisiyle pozlarını paylaştı, ilk beğenenlerden biri de Şeyma Subaşı oldu
Acun Ilıcalı, doğum gününde genç sevgilisiyle pozlarını paylaştı, ilk beğenenlerden biri de Şeyma Subaşı oldu
Acun Ilıcalı, doğum gününde genç sevgilisiyle pozlarını paylaştı, ilk beğenenlerden biri de Şeyma Subaşı oldu
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Acun Ilıcalı, doğum gününde genç sevgilisiyle pozlarını paylaştı, ilk beğenenlerden biri de Şeyma Subaşı oldu - Haberler Magazin
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