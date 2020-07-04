Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeğini kucağına aldı
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Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeğini kucağına aldı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, ilk bebeğini dünyaya getirdi. Ilıcalı ailesinin en küçük üyesi olan miniğin ismi ise Begüm.

Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeğini kucağına aldı
04.07.2020 12:43 | Son Güncelleme: 04.07.2020 13:00

4 kızı olan 51 yaşındaki ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, dede oldu. Ilıcalı'nın Seda Başbuğ'dan olan 30 yaşındaki kızı Banu Ilıcalı, bugün ilk bebeğini kucağına aldı.

İSMİ BEGÜM

Üç yıl önce Efe Ceyhun ile nikah masasına oturan ve özel hayatını gizli tutan Banu Ilıcalı annelik heyecanını da basından uzak yaşadı. Bir kız bebek dünyaya getiren Ilıcalı çocuğuna Begüm adını verdi.

ACUN ILICALI'NIN YEĞENİ MÜJDELİ HABERİ VERDİ

Bu güzel haberi Acun Ilıcalı'nın abisi Ömer Ilıcalı'nın kızı Ece Ilıcalı, sosyal medya hesabından duyurdu.

Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeğini kucağına aldı

"BEBEKSİN DAHA BENİM İÇİN"

Hamilelik sürecini de basından uzak tutan Ilıcalı, önceki gün babası ve kız kardeşleriyle yemek yedi. Doğumuna saatler kala ailesiyle zaman geçiren Ilıcalı'nın büyüyen göbeği ise Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın paylaşımıyla ortaya çıktı. Banu Ilıcalı ile fotoğrafını paylaşan Yılmaz, "Bebeksin daha benim için melek yüzlüm" notunu düştü.

Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeğini kucağına aldı
Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeğini kucağına aldı
Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeğini kucağına aldı

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