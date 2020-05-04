Acun Ilıcalı'dan Cemal Can'a gizli gizli yemek veren Ardahan'ı terleten şaka
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Acun Ilıcalı'dan Cemal Can'a gizli gizli yemek veren Ardahan'ı terleten şaka

Acun Ilıcalı'dan Cemal Can'a gizli gizli yemek veren Ardahan'ı terleten şaka
04.05.2020 10:43 | Son Güncelleme: 04.05.2020 10:48

Survivor yarışmacılarından Ardahan, kazandığı yemek ödülündeki bir adet jelibonu gizli gizli Cemal Can'a verirken yakalandı. Dün akşam yayınlanan bölümde bu konuyu ele alan Acun Ilıcalı ise Ardahan'a ceza vereceği söyleyerek şaka yaptı.

Survivor 2020'nin geçtiğimiz gün yayınlanan bölümünde Acun Ilıcalı ve bir ekip arkadaşıyla Nisa ile Evrim'le voleybol oynadı. Acun Ilıcalı'nın ekibini destekleyen yarışmacılar ise maçın kazanılmasının ardından yiyecek ve şekerleme dolu bir yemek ödülüne sahip oldu. Ödülü kazanan Ardahan ise yasak olmasına rağmen yemeğini Cemal Can ile paylaştı.

CEMAL'A JELİBON VERİRKEN YAKALANDI

Evrim-Nisa ile Acun Ilıcalı-İrem Kanan arasında bir voleybol maçı yapıldı. Cemal Can dışındaki tüm yarışmacılar Ilıcalı'nın takımını tuttu. Acun Ilıcalı, oyunu kaybeden Evrim ve Nisa'ya jest yaparak kendilerinin de ödülden yararlanabileceğini söyledi. Ancak Evrim ve Nisa kendilerini destekleyen Cemal Can'ın ise ödüle dahil edilmeyen tek kişi olacağını öğrenince teklifi kabul etmedi. Bunun ardından Nisan, Evrim ve Cemal Can dışındaki yarışmacılar ödülün sahibi oldu. Kendi barakalarında ödüllerine kavuşan yarışmacılardan Ardahan ise Cemal Can'ın yanında yemek yiyemeyince yorgan altından bir adet jelibon uzattı. İkilinin bu anları ise kameralara yakalandı.

Acun Ilıcalı'dan Cemal Can'a gizli gizli yemek veren Ardahan'a terleten şaka

ACUN'UN ŞAKASI HERKESİ KORKUTTU

Dün akşam yayınlanan ada konseyinde Ardahan hakkında konuşan Acun Ilıcalı, olayın kameralara yansıdığını ve bir yaptırım yapılacağını söyledi. Konseyde konuşan Cemal Can ise Ardahan'ın kendisine uzattığını jelibonu yemediğini Nisa ve Evrim'e paylaştırıp verdiğini söyledi. Ilıcalı ise kural ihlali yapan Ardahan bir ceza vereceklerini söyleyerek herkesi korkuttu. Ardahan'a şaka yapmak isteyen Acun Ilıcalı, 2 ödülden yararlanamayacağını söyledi. Ardahan çok üzülünce şakayı uzatmadı ve ceza verilmeyeceğini belirtti. Eğlenceli dakikaların yaşandığı bu anlarda morali bozulan Ardahan ise terler içinde kaldı.

Acun Ilıcalı'dan Cemal Can'a gizli gizli yemek veren Ardahan'a terleten şaka
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