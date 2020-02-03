: Acun Ilıcalı, aşk yaşadığı söylenen Çağla Altunkaya ile görüntülendi

03.02.2020 11:21 | Son Güncelleme: 03.02.2020 11:49

Spora olan tutkusuyla tanınan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Super Bowl LIV'i yerinde izlemek için Amerika'ya gitti. Sunucu Martha Stewart'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşım ise Acun ile Çağla Altunkaya aşkını belgelemiş oldu.

BAŞ BAŞA GÖRÜNTÜLENDİLER

Acun Ilıcalı'nın bir süredir adının anıldığı Çağla Altunkaya ile olan aşkı dünyaca ünlü yemek programı sunucusu Martha Stewart'ın bir paylaşımı ile bir kez daha belgelenmiş oldu. Geçtiğimiz yaz Acun'un sürdüğü motosikletin arkasında görülen Çağla Altunkaya bu defa da birlikte Amerika'ya Super Bowl finalinde yakalandı.

ÜNLÜ SUNUCUNUN PAYLAŞIMINDA ORTAYA ÇIKTILAR

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Acun Ilıcalı, Amerika seyahatinden bol bol paylaşım yaptı. Tek başına seyahate gittiği düşünülen Acun'un herkesten gizlediği 30 yaş küçük aşkıyla birlikte olduğu ortaya çıktı. Ünlü sunucu Martha Stewart, Amerikan futbolu müsabakası sırasında çektiği bir selfiede Acun Ilıcalı ve sevgilisi Çağla'nın baş başa olduğu görüldü. Fotoğrafta 20 yaşındaki Çağla Altunkaya'nın başını 50 yaşındaki Acun Ilıcalı'nın omzuna koyması da dikkatlerden kaçmadı.

TV8'İN ÇEKİMLERİNDE GÖRÜNTÜLENDİ

Geçtiğimiz yaz ayında birlikte Ilıcalı'nın motoruna binen ardından da bir teknede görüntülenen 50 yaşındaki Acun Ilıcalı ile 20 yaşındaki Çağla Altunkaya'nın aşk yaşamaya başladığı iddia edildi. O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünde ise Altunkaya'nın çekimlerde olması hatta bir ara sahne kenarında oynarken görüntüsünün ekrana verilmesi ikilinin aşk iddialarını güçlendirmişti.

ŞEYMA'DAN ACUN'UN YENİ AŞKINA İLK YORUM

Eski eşinin yeni ilişkisi hakkında ilk kez konuşan Şeyma Subaşı ise ilginç bir çıkışta bulunmuştu. Ilıcalı ile arasında 21 yaş fark olan Subaşı, Ayça Çağla Altunkaya hakkında soruları yanıtsız bırakmak istemiş ancak sonra da Altunkaya'nın Ilıcalı'dan 30 yaş küçük olmasına değinerek "O konu hakkında yorum yapmayayım. Çok küçük ama galiba" demişti. Subaşı, Altunkaya'nın kendisine benzetilmesi hakkında da "Bilmiyorum, görmedim benziyor mu?" şeklinde konuşmuştu.

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