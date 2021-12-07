Acun Ilıcalı, Acunmedya Akademi mezuniyet törenine katıldı - Haberler
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Acun Ilıcalı, Acunmedya Akademi mezuniyet törenine katıldı

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Acun Ilıcalı, Acunmedya Akademi mezuniyet törenine katıldı

Nişantaşı Üniversitesi Acunmedya Akademi ikinci dönem öğrencilerini mezun etti. Acunmedya Akademi'de televizyon, gastronomi ve dijital bölümlerinden başarılı bir şekilde mezun olan öğrencilere Acun Ilıcalı diplomalarını verdi. Acun Ilıcalı ile fotoğraf çektiren öğrenciler Acunmedya Akademi'den mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.

Mezuniyet gecesinde MasterChef Türkiye şefleri Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna gastronomi öğrencileri ile bir araya gelerek öğrencilere şef önlüklerini takdim etti.

ÇALIŞMA VE STAJ İMKANI

Acunmedya Akademi'de televizyon, gastronomi ve dijital bölümlerinden mezun olan başarılı öğrenciler başta Acun Medya olmak üzere bir çok farklı sektörde çalışma ve staj yapmaimkanı buluyor.

Acun Ilıcalı Acunmedya Akademi mezuniyet törenine katıldı

Nişantaşı Üniversitesi Acunmedya Akademi'de yeni dönem eğitimi 17 Ocak'ta başlıyor.

Acun Ilıcalı Acunmedya Akademi mezuniyet törenine katıldı

ACUNMEDYA AKADEMİ'YE HEMEN BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYIN

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