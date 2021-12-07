Acun Ilıcalı, Acunmedya Akademi mezuniyet törenine katıldı

Mezuniyet gecesinde MasterChef Türkiye şefleri Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna gastronomi öğrencileri ile bir araya gelerek öğrencilere şef önlüklerini takdim etti.

ÇALIŞMA VE STAJ İMKANI

Acunmedya Akademi'de televizyon, gastronomi ve dijital bölümlerinden mezun olan başarılı öğrenciler başta Acun Medya olmak üzere bir çok farklı sektörde çalışma ve staj yapmaimkanı buluyor.

Nişantaşı Üniversitesi Acunmedya Akademi'de yeni dönem eğitimi 17 Ocak'ta başlıyor.

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