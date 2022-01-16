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Acun Ilıcalı'nın kızı kaza geçirmişti! Zeynep Yılmaz'dan ilk açıklama geldi...

Acun Ilıcalı'nın kızı kaza geçirmişti! Zeynep Yılmaz'dan ilk açıklama geldi...
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Acun Ilıcalı'nın kızı Leyla Ilıcalı ve arkadaşı Yasmin'in içinde bulunduğu cip, Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda kontrolden çıktı. Kayan yolda kontrolünü kaybeden cip ormana doğru sürüklendi. Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, sosyal medya hesabından kızının ve arkadaşının sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Kaza, öğle saatlerinde, Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda meydana geldi. Acun Ilıcalı'nın özel şoförünün kullandığı cip, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Yol kenarına savrulan cip, ormanın içine doğru sürüklendi. Acun Ilıcalı'nın kızı Leyla Ilıcalı ve arkadaşının içinde bulunduğu cipte yaralanan olmadı.

Cip, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Sürücü ve Ilıcalı'nın kızları da başka araçla gidecekleri yere götürüldü. Leyla Ilıcalı ve arkadaşının Kartalkaya tatilinden döndükleri öğrenildi. Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, kaza sonrası ilk paylaşımını yaptı.

Yılmaz, "Kızım Leyla ve çok sevdiğimiz arkadaşı Yasmin'in içinde olduğu araç dün, Kartalkaya dönüşü kayarak yoldan çıktı ve ağaca vurdu. Kızlarımız ve sürücü arkadaşımız şükürler olsun yara almadan atlattı."
Acun Ilıcalı'nın kızı kaza geçirmişti! Zeynep Yılmaz'dan ilk açıklama geldi...

Acun Ilıcalı'nın kızı kaza geçirmişti! Zeynep Yılmaz'dan ilk açıklama geldi...

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Acun Ilıcalı'nın kızı Leyla Ilıcalı ve arkadaşı Yasmin'in içinde bulunduğu cip, Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda kontrolden çıktı. Kayan yolda kontrolünü kaybeden cip ormana doğru sürüklendi. Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, sosyal medya hesabından kızının ve arkadaşının sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

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