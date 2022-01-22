Acun Ilıcalı'dan flaş Erkan Petekkaya hamlesi

Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda dizisinde oynarken kanalın sahibi Acun Ilıcalı ile tartışma yaşamıştı. Petekkaya'nın açıklamaları sonrası oyuncunun dizideki rolü iptal olmuştu. Acun Ilıcalı ve Erkan Petekkaya cephesinde bomba bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Reyting sıralamasında ilk zamanlarda iyi bir yerde olan Kırmızı Oda'nın son dönemde istenen başarıyı sağlayamaması dizinin biteceği iddialarını beraberinde getirmişti.

DİZİYE ARA VERİLDİ

Delikanlı Sadi karakteriyle reytinglerde farkını ortaya koyan Erkan Petekkaya'nın ayrılığı sonrası Binnur Kaya'nın başrolünü oynadığı dizi, reytinglerde ilk 10'a bile giremedi. Bunun üzerine tv8'in patronu Acun Ilıcalı diziye ara vereceklerini açıkladı.

ACUN ILICALI GERİ ADIM ATTI

Erkan Petekkaya o dönem sosyal medya hesabından Acun Ilıcalı'yı hedef alınca diziden ayrılmasına karar verilmişti. Ancak reytinglerde istenen başarı alınamayınca geri adım atıldı.

DİZİYE GERİ DÖNÜYOR

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kırmızı Oda'nın yeni bölümlerinde Sadi'nin yeni hikayelerine yer verilecek ve yine Sadi'nin bol kahırlı yaşamı flashback sahnelerle renklendirilecek.

KIRMIZI ODA DİZİSİNİN KONUSU

Gerçek hayatta yaşanmış ve artık yaşamlarında bir tıkanıklığa sebep olarak acı veren gerçek kesitlerin kaleme alınarak canlandırıldığı Kırmızı Oda dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları ile ilgili hikayeleri canlandırılıyor.

Kırmızı Oda dizisinde izleyici ile buluşacak olan her hayat hikayesinin altında yatan korkuları, acıları, sevinçleri, mutluluk ve hüzünleri irdelenirken izleyicinin de ruhunun kapalı kapıları aralanarak belki de kendi yaşamlarını sorgulayacakları kendinden birer parça bulacaklardır. Psikiyatri kliniğe gelen hastalar, o güne kadar kendilerinin dahi akıllarına getirmekten korktukları ve kimseye söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de o hikayelerde kendi bugünleri, geçmişleri ve geleceklerine dair izleri fark ederek yaşamlarını sorgulayacakları etkileyici bir dram psikolojik dizisi olacak.