Acun Ilıcalı: 3 kıtada kızlarımla doğum günü kutladım
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Acun Ilıcalı: 3 kıtada kızlarımla doğum günü kutladım

Acun Ilıcalı: 3 kıtada kızlarımla doğum günü kutladım
Hürriyet - Haberler | Magazin

52 yaşına basan Acun Ilıcalı, doğum gününe ait kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

52 yaşına basan Acun Ilıcalı, doğum gününe ait kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Ilıcalı'nın yayınladığı fotoğraflarda ailesi ve dostlarının yanı sıra uzun süredir aşk yaşadığı Çağla Altunkaya'nın da yer alması dikkat çekti.

Ünlü televizyoncu paylaşımının altına ise şu notu düştü: "Allah 3 kıtada kızlarımla doğum günü kutlamayı nasip etti. Havada, karada, denizde pasta üflemekten nefesim kesildi. Kutlayan ve yanımda olan herkese teşekkürler."

Acun Ilıcalı, Survivor çekimleri sırasında kızı Banu Ilıcalı ve çalışma arkadaşları İrem Kanan, Bilgin Arslan, Esat Yontuç'la.

Ünlü televizyoncu, kızı Melisa'yla.

Acun Ilıcalı, kızları Leyla ve Yasemin'le...

Kaynak: Hürriyet

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