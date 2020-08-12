Açtığı 'Arkeoloji Çay Evi' ile arkeoloji bilimini tanıtıyor
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Açtığı 'Arkeoloji Çay Evi' ile arkeoloji bilimini tanıtıyor

Açtığı 'Arkeoloji Çay Evi' ile arkeoloji bilimini tanıtıyor Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü mezunu Mehmet Ali Kocabaş;

12.08.2020 12:53 | Son Güncelleme: 12.08.2020 12:58

Açtığı 'Arkeoloji Çay Evi' ile arkeoloji bilimini tanıtıyor

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü mezunu Mehmet Ali Kocabaş;

"Öğrenci ve müşterilere arkeolojiyi sevdirmeye, tarihi eser kaçakçılığın da ne kadar kötü olduğunu anlatmaya çalışıyorum"

KÜTAHYA - Arkeolog Mehmet Ali Kocabaş, memleketi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 'Arkeoloji Çay Evi' açarak arkeolojiyi tanıtıp sevdirmeye çalışıyor.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü mezunu Mehmet Ali Kocabaş, Dumlupınar Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi almaya başladı. Bu sırada hem eğitimine, hem de açmış olduğu çay evinde işlerini devam ettiren Kocabaş, müşterilerinin daha çok arkeologlar olduğunu kaydederken zaman zaman define merakı olanların da geldiğini söyledi.

Arkeolog olması nedeniyle, iş yeri olan çay ocağında gelen müşterilerine arkelojiyi sevdirmeye çalıştığını ve sosyal medya hesaplarından da soru cevap şeklinde anlatımlarda bulunduğunu belirten Arkeolog Mehmet Ali Kocabaş, "Açmış olduğum çay evi aynı zamanda arkeolojiyi merak eden öğrencilerin de uğrak yeri oldu. Çeşitli deneysel arkeoloji adı altında, eserlerin imitasyonları ile çay ocağına gelen öğrencilere ve müşterilere neyin ne olduğunu anlatarak, eser kaçakçılığın da ne kadar kötü olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Sevdiğim işi yapıyorum ve bundan da çok memnunum" dedi.

Açtığı 'Arkeoloji Çay Evi' ile arkeoloji bilimini tanıtıyor

Kaynak: İHA

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