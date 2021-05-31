Açılışa hazırlanan Eskişehir İl Halk Kütüphanesinin yeni binasında inceleme gezisi

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ile AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, açılışa hazır hale getirilen İl Halk Kütüphanesinin yeni binasında incelemelerde bulundu.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ile AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, açılışa hazır hale getirilen İl Halk Kütüphanesinin yeni binasında incelemelerde bulundu.

Milletvekili Avcı'nın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, katılımcılara ziyarette İl Kültür ve Turizm Müdürü Şennur Azade tarafından bilgi verildi.

Kullanım alanı 7 bin 651 metrekare olan yeni binanın, öncekinden 10 kat fazla büyüklükte olduğu belirtildi. Avcı ise bu yapının, Oyuncak Kütüphanesi, Çocuk Kütüphanesi, Görme Engelliler Kütüphanesi, İşitme Engelliler Kütüphanesi, Kent Kitaplığı, İnternet Bölümü, Cep Sineması, Süreli Yayın Bölümü, konferans, toplantı ve sergi salonları, hobi ve sanat atölyeleri ile Eskişehirliler için cazip bir sosyal merkez olacağı müjdesini verdi.

AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan'ın da hazır bulunduğu ziyaret, katılımcıların kütüphane görevlileri ile hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ