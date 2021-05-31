Açılışa hazırlanan Eskişehir İl Halk Kütüphanesinin yeni binasında inceleme gezisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Açılışa hazırlanan Eskişehir İl Halk Kütüphanesinin yeni binasında inceleme gezisi

Açılışa hazırlanan Eskişehir İl Halk Kütüphanesinin yeni binasında inceleme gezisi
Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ - Haberler | Güncel

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ile AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, açılışa hazır hale getirilen İl Halk Kütüphanesinin yeni binasında incelemelerde bulundu.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ile AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, açılışa hazır hale getirilen İl Halk Kütüphanesinin yeni binasında incelemelerde bulundu.

Milletvekili Avcı'nın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, katılımcılara ziyarette İl Kültür ve Turizm Müdürü Şennur Azade tarafından bilgi verildi.

Kullanım alanı 7 bin 651 metrekare olan yeni binanın, öncekinden 10 kat fazla büyüklükte olduğu belirtildi. Avcı ise bu yapının, Oyuncak Kütüphanesi, Çocuk Kütüphanesi, Görme Engelliler Kütüphanesi, İşitme Engelliler Kütüphanesi, Kent Kitaplığı, İnternet Bölümü, Cep Sineması, Süreli Yayın Bölümü, konferans, toplantı ve sergi salonları, hobi ve sanat atölyeleri ile Eskişehirliler için cazip bir sosyal merkez olacağı müjdesini verdi.

AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan'ın da hazır bulunduğu ziyaret, katılımcıların kütüphane görevlileri ile hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Ebru Gündeş Burak Sergen İlker Kaleli
Spor Ali Koç Gervinho Ozan Tufan Şenol Güneş Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Açılışa hazırlanan Eskişehir İl Halk Kütüphanesinin yeni binasında inceleme gezisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 15:10:02. #1.16#

title