Acılı ailenin şehitlik ziyareti
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Acılı ailenin şehitlik ziyareti

Suluova ilçesinde 2016 yılında ikiz oğullarından Jandarma Er Mustafa Bilgili'yi şehit veren, 18 ay sonra diğer oğulları Ramazan Bilgili'yi trafik kazasında kaybeden Bilgili ailesi, oğullarının mezarını ziyaret etti.

24.05.2020 19:31 | Son Güncelleme: 24.05.2020 19:36

Suluova ilçesinde 2016 yılında ikiz oğullarından Jandarma Er Mustafa Bilgili'yi şehit veren, 18 ay sonra diğer oğulları Ramazan Bilgili'yi trafik kazasında kaybeden Bilgili ailesi, oğullarının mezarını ziyaret etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan sokagˆa çıkma kısıtlamasından mezarlık ziyareti için muaf tutulan s¸ehit yakınları, bayramın ilk gününde Suluova Şehitliği'ne geldi.

Şehitliğine gelen Şehit babası Recep (52) ve annesi Nilgün Bilgili (50) vefat eden çocuklarının kabrini ziyaret ederek, dua okuyup çiçek bıraktı.

Şehit babası Recep Bilgili, oğlu Mustafa Bilgili'nin vatani görevini yaparken 18 Şubat 2016 yılında Diyarbakır-Bingöl kara yolunda PKK'lı teröristlerce yola yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düştüğünü, ardından ise 18 ay sonra şehit ikizi Ramazan Bilgili'nin 8 Eylül 2017'de trafik kazasında hayatını kaybettiğini söyledi.

İki oğlunu da kaybetmenin derin acısını halen yaşadıklarını ifade eden Bilgili, "Bayram münasebetiyle kabristanlığa geldik, ziyaret ediyoruz. Onlara dua ediyoruz. Yasin-i Şerif okuduk, dua yaptık. Bütün şehitlerimizin Rabbim bizleri şefaatlerine nail eylesin inşallah. Onlar unutulmadılar, unutulmayacaklar da. Bu vatan için canlarını feda eden bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Evlat acısı zor. Rabbim kimseye evlat acısı yaşatmasın." diye konuştu.

Oğulları ile gurur duyduğunu belirten şehit annesi Nilgün Bilgili ise, genç yaşta hayatlarını kaybeden çocuklarının acılarını yüreklerine gömdüklerini ve hatırlarını yaşatmaya çalıştıklarını belirterek, "Hep aklımızda. Çok zor. Allah kimseye evlat acısını yaşatmasın. Onları çok zor büyüttüm ben. İkiz büyüttüm. Allah şefaatlerine bizleri de nail etsin inşallah. Mekanları cennet olsun. Sözün bittiği yerdeyiz." diye konuştu.

Şehit babası Recep ile annesi Nilgün Bilgili, tüm Şehit aileleri ile İslam Aleminin bayramlarını da kutladı.

Şehitlik ziyaretine, Ramazan Bilgili'nin eşi Büşra Bilgili ile oğlu Mustafa (4) ve kızı Ayşe Eslem Bilgili (2,5), kayınpederi Sinan Yetimoğlu, Bilgili ailesinin kızları Hatice Gücek ile çocukları katıldı.

Acılı ailenin şehitlik ziyareti

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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