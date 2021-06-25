Acılara Tutunmak şiiri - Hasan Hüseyin Korkmazgil Acılara Tutunmak şiiri
Hasan Hüseyin Korkmazgil'in Acılara Tutunmak şiiri en çok okunan şiirlerinden birisi. Acılara Tutunmak şiiri Hasan Hüseyin Korkmazgil tarafından kaleme alınmış ve son dönemlerde en çok takip edilen, ezberlenen şiirler arasında yer almaktadır. işte Acılara Tutunmak şiiri Hasan Hüseyin Korkmazgil Acılara Tutunmak şiiri
Acılara Tutunmak şiiri Hasan Hüseyin Korkmazgil'in önemli eserleri arasında yer almaktadır. "Acılara Tutunmak" şiiri Türk edebiyatında ve toplumsal olarak farklı etkiler bırakmış eserlerden birisi. İşte Hasan Hüseyin Korkmazgil Acılara Tutunmak şiiri
ACILARA TUTUNMAK
Acı çekmek özgürlükse
Özgürdük ikimiz de
O, yuvasız çalıkuşu
Bense kafeste kanarya
O, dolaşmış daldan dala
Savurmuş yüreğini
Ben bölmüşüm yüreğimi
Başkaldıran dizelere
Kavuşmak özgürlükse
özgürdük ikimiz de
elleri çığlık çığlık
yan yana iki dünya
ikimiz iki dağdan
iki hırçın su gibi
akıp gelmiştik
buluşmuştuk bir kavşakta
unutmuştuk ayrılığı
yok saymıştık özlemeyi
şarkımıza dalmıştık
mutluluk mavi çocuk
oynardı bahçemizde
aramakmış oysa sevmek
özlemekmiş oysa sevmek
bulup bulup yitirmekmiş
düşsel bir oyuncağı
yalanmış hepsi yalan
sevmek diye bir şey vardı
sevmek diye bir şey yokmuş
Acı çektim günlerce
Acı çektim susarak
Şu kısacık konutlukta
Deprem kargaşasında
Yaşadım birkaç bin yıl
Acılara tutunarak
Acı çekmek özgürlükse
Özgürüz ikimizde
acılardan artakalan
işte o bakışlarmış
kuğu diye gözlerimde
gün batımı bulutlarmış
yalanmış hepsi yalan
savrulup gitmek varmış
ayrı yörüngelerde...
Kaynak: Antoloji.com -Hasan Hüseyin Korkmazgil Acılara Tutunmak şiiri