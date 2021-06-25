Acılara Tutunmak şiiri - Hasan Hüseyin Korkmazgil Acılara Tutunmak şiiri
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Acılara Tutunmak şiiri - Hasan Hüseyin Korkmazgil Acılara Tutunmak şiiri

Acılara Tutunmak şiiri - Hasan Hüseyin Korkmazgil Acılara Tutunmak şiiri
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Hasan Hüseyin Korkmazgil'in Acılara Tutunmak şiiri en çok okunan şiirlerinden birisi. Acılara Tutunmak şiiri Hasan Hüseyin Korkmazgil tarafından kaleme alınmış ve son dönemlerde en çok takip edilen, ezberlenen şiirler arasında yer almaktadır. işte Acılara Tutunmak şiiri Hasan Hüseyin Korkmazgil Acılara Tutunmak şiiri

Acılara Tutunmak şiiri Hasan Hüseyin Korkmazgil'in önemli eserleri arasında yer almaktadır. "Acılara Tutunmak" şiiri Türk edebiyatında ve toplumsal olarak farklı etkiler bırakmış eserlerden birisi. İşte Hasan Hüseyin Korkmazgil Acılara Tutunmak şiiri

ACILARA TUTUNMAK

Acı çekmek özgürlükse

Özgürdük ikimiz de

O, yuvasız çalıkuşu

Bense kafeste kanarya

O, dolaşmış daldan dala

Savurmuş yüreğini

Ben bölmüşüm yüreğimi

Başkaldıran dizelere

Kavuşmak özgürlükse

özgürdük ikimiz de

elleri çığlık çığlık

yan yana iki dünya

ikimiz iki dağdan

iki hırçın su gibi

akıp gelmiştik

buluşmuştuk bir kavşakta

unutmuştuk ayrılığı

yok saymıştık özlemeyi

şarkımıza dalmıştık

mutluluk mavi çocuk

oynardı bahçemizde

aramakmış oysa sevmek

özlemekmiş oysa sevmek

bulup bulup yitirmekmiş

düşsel bir oyuncağı

yalanmış hepsi yalan

sevmek diye bir şey vardı

sevmek diye bir şey yokmuş

Acı çektim günlerce

Acı çektim susarak

Şu kısacık konutlukta

Deprem kargaşasında

Yaşadım birkaç bin yıl

Acılara tutunarak

Acı çekmek özgürlükse

Özgürüz ikimizde

acılardan artakalan

işte o bakışlarmış

kuğu diye gözlerimde

gün batımı bulutlarmış

yalanmış hepsi yalan

savrulup gitmek varmış

ayrı yörüngelerde...

Kaynak: Antoloji.com -Hasan Hüseyin Korkmazgil Acılara Tutunmak şiiri

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Acılara Tutunmak şiiri - Hasan Hüseyin Korkmazgil Acılara Tutunmak şiiri - Haberler
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