İSTANBUL ? ACİL SERVİSTE DOKTORA SALDIRAN SANIĞA 1 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS

? PENDİK Devlet Hastanesi'nde doktor Esma Demir'e (26) saldırdığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık Müge İpekçi (26), savunmasında 5 yıl boyunca hemşirelik yaptığını, bu süreçte hiçbir doktora saygısızlık yapmadığını belirtti. Alkollü olması nedeniyle olayı hatırlamadığını öne süren sanık İpekçi, "Yaptığım hatanın farkındayım sizlerin huzurunda doktordan özür diliyorum" derken Doktor Demir, şikayetçi oldu. İlk duruşmada kararını açıklayan mahkeme, sanık Müge İpekçi'yi "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı kasten basit yaralama" suçundan takdiri indirim uygulamadan 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veren mahkeme, kararla birlikte sanığın tahliyesine hükmetti.

Anadolu 69. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuklu sanık Müge İpekçi, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmaya müşteki Esma Demir de katılırken taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık İpekçi savunmasında kendisinin de 5 yıl boyunca hemşire olarak çalıştığını belirterek "Çalıştığım sürede değil doktora saldırmak doktorlara saygısızlık dahi yapmadım. Yaptığım hatanın farkındayım sizlerin huzurunda doktordan özür diliyorum. Çok pişmanım bunu belirtmek istiyorum özellikle" dedi.

ALKOLLÜ OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Olay sırasında çok fazla alkollü olduğunu öne süren sanık İpekçi, "Zaten olaya ilişkin çok fazla bir şey hatırlamıyorum. O gün anksiyete krizine de girmiştim. Hiçbir şeyi kasten ve bilinçli olarak yapmadım. Saldırdığımı hatırlamıyorum. Polislerin beni hastaneye götürdüğünü hastanede neler olduğuna ilişkin şu an gözümün önüne gelen bir şey yoktur. Sizin kararlarınıza saygı duyuyorum ve beraatime karar verilmesini talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanlığı avukatı Gülşah Mutlu "Olay nedeniyle Sağlık Bakanlığı da zarar görmüştür" diyerek Sağlık Bakanlığı'nın davaya katılmasını talep etti. Mahkeme Bakanlığın katılma talebini kabul etti.

SAÇLARIMI ELİNE DOLADI VE BENİ YERE ÇEKMEYE ÇALIŞTI

Müşteki Esma Demir ise olay günü sanığın adli muayene için hastaneye getirildiğini, sanığın hastanede anksiyete nöbeti geçirdiğini anlatarak "Kendisini sedyeden atmaya dahi çalıştı. Doktorla birlikte muayene odasına götürdüm. Sanık orada kendisinin eski hemşire ve anksiyete hastalığı olduğunu beyan etti. Biz tomografiyi uygun gördük hareket etmemesi gerektiği için serumuna sakinleştirici ilaç katmaya karar verdik. Kendisi de muayene esnasında sakinleştirici ilaç vermemizi talep etmişti. Sonrasında kendisini müşahede alanına aldık. Damar yolu açılırken kendisini sakinleştirmeye çalışıyorduk" şeklinde konuştu.

Müşahede alanından çıktıktan sonra sanığın damar yolunu söktüğünü, bu nedenle kanama başladığını kaydeden Doktor Demir, tekrar yanına geçerek pansuman yaptığını ve yarasını kapattığını söyledi. Demir, şöyle devam etti:

"Tekrar çıktım hemen sonrasında sanık az önce yaptığım pansumanı da söktü. Devamında ben kendisiyle iletişim kurmadım. Kamera kayıtlarında olduğu gibi hemşirelerle konuşurken arkamdan gelip saçlarıma yapıştı. Saçlarımı eline doladı ve beni yere çekmeye çalıştı. İki polis ve doktor arkadaşım araya girdiler, 3 erkek 30-40 saniye boyunca beni kurtaramadılar. Sonrasında araya girenlerin yardımıyla beni sanıktan kurtardılar. Benim ona herhangi bir sözel ya da fiziksel eylemim olmadı. Şikayetçiyim"

Esra Demir'in ve Sağlık Bakanlığı'nın avukatı sanığın kamu görevi yapan Doktor Esma Demir'e görevi nedeniyle saldırdığını belirterek en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı müvekkilinin anksiyete hastası olduğunu kaydederek "Müvekkil 6 yıldır sağlık çalışanı adli sicilinden de görüleceği üzere ne bir doktor ne de bir başka kişiye karşı suç işlemiştir" diyerek müvekkilinin beraat etmesini istedi.

Son sözü sorulan sanık Müge İpekçi "Çok pişman olduğumu söylemek istiyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı kasten basit yaralama" suçundan takdiri indirim uygulamadan 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da karar veren mahkeme, sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine hükmetti.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede müşteki Esma Demir'in Pendik Devlet Hastanesi'nde pratisyen hekim olarak görev yaptığı, sanık Müge İpekçi'nin de 17 Kasım 2021 gece 04.30 sıralarında adli rapor almak için polis eşliğinde hastaneye getirildiği anlatıldı.

Alkollü olduğu belirtilen sanık Müge İpekçi'nin kolundaki damar yolunu çıkartarak görevli olan müşteki Doktor Esma Demir'e arkadan saldırdığı ve saçını eline dolayarak yaklaşık 40 saniye boyunca çektiği ifade ediliyor.

İddianamede sanık İpekçi'nin "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı kasten basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.