Acil Durum ve Afet bölümü taban puanları!

YKS 2021 sınavlarının açıklanmasının ardından bazı üniversitelerin ve bölümlerin taban puanları ve tavan puanları kaçtır merak edildi. Bu kapsamda araştırılanlardan biri de Acil Durum ve Afet bölümü taban puanları oldu. Peki, Acil Durum ve Afet bölümü taban puanları kaçtır? Acil Durum ve Afet bölümü taban puanları!