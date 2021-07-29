Acil Durum ve Afet bölümü taban puanları!
YKS 2021 sınavlarının açıklanmasının ardından bazı üniversitelerin ve bölümlerin taban puanları ve tavan puanları kaçtır merak edildi. Bu kapsamda araştırılanlardan biri de Acil Durum ve Afet bölümü taban puanları oldu. Peki, Acil Durum ve Afet bölümü taban puanları kaçtır? Acil Durum ve Afet bölümü taban puanları!
Geçen seneye göre Acil Durum ve Afet bölümü taban puanları taban ve tavan puanları kaçtır araştırılıyor. Adaylar Acil Durum ve Afet bölümü taban puanları kaçtır? Acil Durum ve Afet bölümü tavan puanları kaçtır araştırıyor.
2021 YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!
ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.
ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle:
"26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."
ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI/ TAVAN PUANLARI
Acil Durum ve Afet Yönetimi bölümü güncel taban ve tavan puanları şu şekilde:
|Üniversite
|Bölüm
|Puan Türü
|Kontenjan
|Taban Puan
|Sıralama
|Girne Amerikan Üniversitesi
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi [Burslu - İngilizce]
|SAY
|3
|Dolmadı
|Dolmadı
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi
|SAY
|62
|282,36982
|302.543
|Selçuk Üniversitesi
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi
|SAY
|52
|275,28954
|324.768
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi
|SAY
|82
|268,78572
|347.267
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi
|SAY
|41
|267,24891
|352.943
|Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi
|SAY
|62
|264,07031
|365.046
|Aksaray Üniversitesi
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi
|SAY
|62
|262,66274
|370.645
|Selçuk Üniversitesi
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi
|SAY
|62
|262,02084
|373.163
|Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi
|SAY
|52
|261,23113
|376.352
|Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi
|SAY
|41
|258,08853
|389.169
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi
|SAY
|62
|254,35563
|405.355
|Gümüşhane Üniversitesi
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi
|SAY
|62
|248,29174
|433.800
|Aksaray Üniversitesi
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi [İ.Ö]
|SAY
|41
|246,02596
|445.074
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi [İ.Ö]
|SAY
|72
|245,97296
|445.347
|Bayburt Üniversitesi
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi
|SAY
|41
|245,93702
|445.537
|Artvin Çoruh Üniversitesi
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi
|SAY
|41
|244,96382
|450.475
|Gümüşhane Üniversitesi
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi
|SAY
|62
|241,84585
|466.952
|Ardahan Üniversitesi
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi
|SAY
|41
|234,63226
|508.083
|Munzur Üniversitesi
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi
|SAY
|62
|233,77233
|513.424