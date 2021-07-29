Acil Durum ve Afet bölümü taban puanları!
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Acil Durum ve Afet bölümü taban puanları!

Acil Durum ve Afet bölümü taban puanları!
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YKS 2021 sınavlarının açıklanmasının ardından bazı üniversitelerin ve bölümlerin taban puanları ve tavan puanları kaçtır merak edildi. Bu kapsamda araştırılanlardan biri de Acil Durum ve Afet bölümü taban puanları oldu. Peki, Acil Durum ve Afet bölümü taban puanları kaçtır? Acil Durum ve Afet bölümü taban puanları!

Geçen seneye göre Acil Durum ve Afet bölümü taban puanları taban ve tavan puanları kaçtır araştırılıyor. Adaylar Acil Durum ve Afet bölümü taban puanları kaçtır? Acil Durum ve Afet bölümü tavan puanları kaçtır araştırıyor.

2021 YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle:

"26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."

ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI/ TAVAN PUANLARI

Acil Durum ve Afet Yönetimi bölümü güncel taban ve tavan puanları şu şekilde:

ÜniversiteBölümPuan TürüKontenjanTaban PuanSıralama
Girne Amerikan ÜniversitesiAcil Yardım ve Afet Yönetimi [Burslu - İngilizce]SAY3DolmadıDolmadı
Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiAcil Yardım ve Afet YönetimiSAY62282,36982302.543
Selçuk ÜniversitesiAcil Yardım ve Afet YönetimiSAY52275,28954324.768
Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiAcil Yardım ve Afet YönetimiSAY82268,78572347.267
Sağlık Bilimleri ÜniversitesiAcil Yardım ve Afet YönetimiSAY41267,24891352.943
Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiAcil Yardım ve Afet YönetimiSAY62264,07031365.046
Aksaray ÜniversitesiAcil Yardım ve Afet YönetimiSAY62262,66274370.645
Selçuk ÜniversitesiAcil Yardım ve Afet YönetimiSAY62262,02084373.163
Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiAcil Yardım ve Afet YönetimiSAY52261,23113376.352
Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiAcil Yardım ve Afet YönetimiSAY41258,08853389.169
Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiAcil Yardım ve Afet YönetimiSAY62254,35563405.355
Gümüşhane ÜniversitesiAcil Yardım ve Afet YönetimiSAY62248,29174433.800
Aksaray ÜniversitesiAcil Yardım ve Afet Yönetimi [İ.Ö]SAY41246,02596445.074
Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiAcil Yardım ve Afet Yönetimi [İ.Ö]SAY72245,97296445.347
Bayburt ÜniversitesiAcil Yardım ve Afet YönetimiSAY41245,93702445.537
Artvin Çoruh ÜniversitesiAcil Yardım ve Afet YönetimiSAY41244,96382450.475
Gümüşhane ÜniversitesiAcil Yardım ve Afet YönetimiSAY62241,84585466.952
Ardahan ÜniversitesiAcil Yardım ve Afet YönetimiSAY41234,63226508.083
Munzur ÜniversitesiAcil Yardım ve Afet YönetimiSAY62233,77233513.424
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