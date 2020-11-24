Açıköğretim sınavı ne zaman olacak 2020? AÖF sınavı 2020 tarihleri belli oldu mu? AÖF Online mı yapılacak?

ÖF, AUZEF ve ATA AÖF vize sınavları nasıl olacak? Her yıl artan açıköğretim adayları, AÖF sınavlarının online mı yoksa yüz yüze mi olacağını yeni dönemle birlikte merak ediyor. Açıköğretim vize ve final sınav tarihleri nedir?Açıköğretim sınavı ne zaman olacak 2020? AÖF sınavı 2020 tarihleri belli oldu mu? AÖF Online mı yapılacak?

AÖF, AUZEF ve ATA AÖF vize sınavları nasıl olacak? Her yıl artan açıköğretim adayları, AÖF sınavlarının online mı yoksa yüz yüze mi olacağını yeni dönemle birlikte merak ediyor. Açıköğretim vize ve final sınav tarihleri nedir?Açıköğretim sınavı ne zaman olacak 2020? AÖF sınavı 2020 tarihleri belli oldu mu? AÖF Online mı yapılacak? İşte detaylar haberimizde...

AÖF SINAVLARI NASIL OLACAK?

Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nin yaptığı açıköğretim sınavları iptal edilmeyecektir. Bu sınavlar online olarak yapılacaktır. Alınan karara göre vize sınavının online olacağı diğer sınavların ise belli olmadığı kararlaştırılmıştır.

Anadolu Üniversitesi konu hakkında açıklamada bulunarak, '' Açıköğretim sistemi, örgün ve uzaktan eğitimde güz yarıyılı dönem sonu sınavları çevrimiçi yapılacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle Anadolu Üniversitesi Senatosu, öğrencilerin sağlığını riske atmamak amacıyla, 2020-2021 güz dönemi dönem sonu sınavlarının da çevrimiçi olarak yapılmasına karar verdi." ifadelerine değindi.

AÇIKÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

En çok öğrenciye sahip Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri sınav takvimi bir süre önce yayımlanmıştı. İşte, sınav tarihleri aşağıdaki gibidir;

AÇIKÖĞRETİM

Güz Dönemi Ara Sınavı 12 - 13 Aralık 2020

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16 - 17 Ocak 2021

BaharDönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021

Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021

AUZEF

Güz Ara Dönem (Vize) Sınavları: 21 - 29 Kasım 2020

Bahar Ara Dönem: 24 - 25 Nisan 2021

Güz Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları): 02 - 10 Ocak 2021

Bahar Yarıyıl Sonu Sınavı: 12 - 13 Haziran 2021

Güz Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları): 30 Ocak - 07 Şubat

Bahar Yarıyıl Telafi Sınavları: 2021 17 - 18 Temmuz 2021

Mezuniyete Üç Ders Sınavı: 08 Ağustos 2021

ATATÜRKAÖF

Güz Dönemi Ara Sınav: 30 Kasım - 11 Aralık 2020

Güz Dönem Sonu (final) Sınavı: 02 - 03 Ocak 2021

Bütünleme Sınavı 06 - 07 Şubat 2021

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 03 - 04 nisan 2021

Bahar Dönem Sonu Sınavı: 22 - 23 Mayıs 2021

Bütünleme Sınavı: 26 - 27 Haziran 2021