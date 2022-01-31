Açık dünya snowboard oyunu Shredders duyuruldu

Shredders'ın Twitter'dan yaptığı açıklamada Shredders, PC ve Xbox'ta listelendi. Ünlü snowboarder Zeb Powell'ın yer aldığı videoda, "Şimdiye kadar gördüğümüz en patlayıcı ve yaratıcı binicilerden biri, sizi Shredders'ta gezintiye çıkarıyor." ifadelerine yer verdi.

Snowboard oyunu Shredders, önümüzdeki 2 ay içerisinde çıkış yapacağı bildirildi, ancak Xbox'ın İngiltere mağazasında Shredders'ın 17 Mart 2022'de çıkış yapacağı açıklandı. Sızdırılan bu çıkış tarihi sayesinde Shredders'ın çıkış tarihi netleşmiş oldu.

SHREDDERS ÖZELLİKLERİ