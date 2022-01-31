Açık dünya snowboard oyunu Shredders duyuruldu
Haberler.com, Yakupcan Aydemir - Gamegar
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FoamPunch'ın geliştirdiği ve yayınladığı açık dünya çok oyunculu snowboard oyunu Shredders, önümüzdeki aylarda çıkış yapacak.
Shredders'ın Twitter'dan yaptığı açıklamada Shredders, PC ve Xbox'ta listelendi. Ünlü snowboarder Zeb Powell'ın yer aldığı videoda, "Şimdiye kadar gördüğümüz en patlayıcı ve yaratıcı binicilerden biri, sizi Shredders'ta gezintiye çıkarıyor." ifadelerine yer verdi.
Snowboard oyunu Shredders, önümüzdeki 2 ay içerisinde çıkış yapacağı bildirildi, ancak Xbox'ın İngiltere mağazasında Shredders'ın 17 Mart 2022'de çıkış yapacağı açıklandı. Sızdırılan bu çıkış tarihi sayesinde Shredders'ın çıkış tarihi netleşmiş oldu.
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SHREDDERS ÖZELLİKLERİ
- Büyük açılabilir açık dünya: Ufuk şaşırtıcı çizgiler, özellikler ve muhteşem manzara ile doludur ve kar her zaman tazedir!
- En iyi Pro Riders seçimi ile parçala: Gerçek sesleri ve hikayeleriyle, bu olabildiğince gerçek bir snowboard.
- Çeşitli yerlerde ustalaşın: Shredders toz fanatikleri ve park fareleri, şehir sokak snowboardcuları ve taşra kaşifleri içindir. Tüm alanlar snowboard filmlerinden esinlenir ve maksimum eğlence için optimize edilmiştir.
- Benzersiz stlilinle sürüş: Bu kontrol seviyesi ile hiçbir snowboard oyunu oluşturulmamıştır. Jamie Anderson ile muhteşem spinlerden, Sebbe De Buck ile çim dartlarına ve Marcus Kleveland ile eklem huck hilelerine kadar her hareket harika hissettiriyor.
- Hikaye modu: Dostun Scotty'nin yardımıyla profesyonellerle tanışacak, hareketlerini öğrenecek ve parlayacaksın!
- Arkadaşlarınızla çevrimiçi ve birlikte oynayın: Çekirdeğinde çok oyunculu olarak, arkadaşlarınızla en üst noktalara çarpacaksınız. Hadi gidelim!
- Profesyonel yatılılardan ilham alan lifelike animasyonlar: Snowboard hiç bu kadar akıcı olmamıştı. Akışı hisset!
- Snowboard markalarının ve gerçek ekipmanları yığınları: Taze gerçek dünya ekipmanları dikkatlice dijitalleştirildi ve Shredders'ta sizin için hazırlandı. İyi görüneceğiz.